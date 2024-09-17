الملك من جرش: سنرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتنا



وأشار جلالته خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الفرص الواعدة في المحافظة، خاصة في قطاع السياحة، مؤكدا أهمية الاستثمار فيها.



ولفت جلالة الملك إلى ضرورة أن يستفيد أبناء المحافظة وبناتها من هذه الفرص لإقامة ريادية وإنتاجية تمكنهم من بناء مستقبل واعد.



وتطرق جلالته إلى الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ أكد أن الأردن أنجز أولى مراحل التحديث السياسي، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات نقطة انطلاق نحو حياة برلمانية حزبية برامجية تلبي طموحات الأردنيين.



كما أشار جلالة الملك إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ التحديث الاقتصادي والإداري لتحقيق تنمية شاملة يلمس الأردنيون أثرها في كل مدينة وقرية.



وبالحديث عن تطورات المنطقة، أكد جلالته استمرار الأردن بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وجدد جلالة الملك التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم.



كما أعاد جلالته التأكيد على جاهزية الأردن للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.



من جهته، هنأ محافظ جرش فراس الفاعور في كلمته جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي، واستعرض عددا من المنجزات التي شهدتها محافظة جرش في مختلف القطاعات.



وأكد الفاعور حرص أهالي محافظة جرش على الاستمرار في مسيرة التحديث والتطوير بخطى ثابتة بقيادة جلالة الملك.



ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع مدينة جرش الأثرية، قدمت فرقة الحسين الموسيقية فقرة ترحيبية بجلالته، كما استقبلته فرقة الجيش الروماني التابعة لشركة إحياء تراث جرش.



وقبيل اللقاء، افتتح جلالة الملك المركز الإقليمي للصيانة والترميم، الذي يهدف لتعزيز القدرات المحلية بمجال صيانة القطع الأثرية وترميمها، وتم تجهيزه وتأهيله بدعم من الحكومة الإيطالية بقيمة 3 مليون يورو.



وأشار سمو ولي العهد، خلال الافتتاح، إلى أن المركز سيستقطب طلبة من الأردن والدول المجاورة، وهو نتاج الشراكة بين وزارة السياحة والآثار وأصدقاء الأردن في إيطاليا، مبينا أهمية استدامة عمل المركز ليكون على قدر التطلعات والطموح.



وخلال جولة في مختبرات وقاعات المركز، استمع جلالته إلى شرح قدمه وزير السياحة والآثار في حكومة تصريف الأعمال مكرم القيسي، تحدث فيه عن البرامج التدريبية للمركز، إذ انتهت في حزيران المرحلة الأولى من التدريب على ترميم القطع الأثرية، ومن المقرر أن تبدأ في تشرين الأول مرحلة التدريب الميداني في المواقع السياحية.



وأشار القيسي إلى خطط ربط المركز مع مراكز مشابهة في المملكة، ليصار إلى تبادل الخبرات فيما بينها.



كما استمع جلالته إلى شرح قدمه المساعد الفني لمدير المركز بلال البوريني حول العلوم والتجارب التي يكتسبها المتدربون في مختبر الكيمياء، ومختبر التوثيق، وغرفة تنظيف القطع الأثرية بالليزر، ومشغل التطبيق العملي.



وأنعم جلالته بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة جرش، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:

المرحوم الصحفي ممدوح عبدالعزيز حوامدة، وتسلمها نجله باسل حوامدة.

محمد عدنان قطان.

فارس سليمان عضيبات.

عبدالمجيد فايز مجلي.

الدكتورة الصيدلانية مها محمد بيان.

عبدالعزيز محمد الحمصي.

سائد بسام الخوالدة، وتسلمها شقيقه سيف الخوالدة.

هيا صالح إبراهيم.

زاهي محمود الحارس.

جميلة محمد صالح.

متجر شيخ مشايخ العطارين، وتسلمها مالك المتجر علي أبو الكشك.

مشاتل القادري، وتسلمها المالك عقاب القادري.

شركة إحياء تراث جرش، وتسلمها مديرها عوني العفيف.

مطعم أم خليل، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة ميشال البيطار.

أي عربي (شركة وصول للنشر الإلكتروني)، تسلمها مؤسس فكرة المشروع زيد العتوم.

شركة محمد عبدالفتاح العيان وشركاه/ حلويات الصالون الأخضر، تسلمها المدير العام للشركة محمد العيان.

شركة المجدل للمستحضرات الطبيعية، تسلمتها مؤسستها أمينة منكو.

جمعية الرائدات الريفيات، وتسلمتها رئيسة الجمعية دلال قردن.

جمعية سيدات جرش الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية هبة الزريقات.

مركز التأهيل المجتمعي مخيم جرش، وتسلمتها مديرة المركز إنعام أبو جديع.

بيت خيرات سوف، وتسلمتها مالكته، سميا كريشان.

مبادرة زمزم للعلاجات والأجهزة الطبية المجانية، وتسلمها مؤسس المبادرة إبراهيم الزعبي.

مؤسسة حجرين، وتسلمها مؤسسها أنس زيادنة.



وحضر اللقاء رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



