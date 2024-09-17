مقتل 4 جنود إسرائيليين في رفح

مقتل 4 جنود إسرائيليين في رفح
التاريخ
9/17/2024 3:14:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين نصبته كتائب القسام لهم في رفح جنوب قطاع غزة عصر اليوم
.-(وكالات)
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