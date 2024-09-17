الوحدات يتغلب على سباهان الإيراني في افتتاح مواجهاته الآسيوية

الوحدات يتغلب على سباهان الإيراني في افتتاح مواجهاته الآسيوية
التاريخ
9/17/2024 3:13:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- نجح الوحدات في قلب الطاولة على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد عمان الدولي، بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2،
وكان للاعب الوحدات مهند سمرين دور كبير في الفوز باللقاء بصناعته الهدفين الأول والثاني لزميليه أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة، ليفتتح الوحدات مشواره بأفضل طريقة بعودة جماهيره من جديد للمدرجات، بعد هجرة استمرت لفترة طويلة، وحضر المباراة 5005 مشجعا من المدرجات.
MENAFN17092024000072011014ID1108684583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.