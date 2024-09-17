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الوحدات يتغلب على سباهان الإيراني في افتتاح مواجهاته الآسيوية

9/17/2024 3:13:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- نجح الوحدات في قلب الطاولة على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد عمان الدولي، بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2،
 وكان للاعب الوحدات مهند سمرين دور كبير في الفوز باللقاء بصناعته الهدفين الأول والثاني لزميليه أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة، ليفتتح الوحدات مشواره بأفضل طريقة بعودة جماهيره من جديد للمدرجات، بعد هجرة استمرت لفترة طويلة، وحضر المباراة 5005 مشجعا من المدرجات.

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