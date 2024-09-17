Tuesday, 17 September 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثبات للتطوير العقاري تفتتح مركز مبيعات لمشروعها الفاخر العطرا شمال الرياض

9/17/2024 3:10:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب استثنائية لعملائها، افتتحت "ثبات للتطوير العقاري "، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعاتٍ سكنية عصرية بالمملكة؛ مركز مبيعات لمشروعها السكني الفاخر "العطرا "، الحاصل على جائزة أفضل مشروع تطوير سكني فاخر" (Best Luxury Residential Development) من المنظمة الأمريكية المرموقة Luxury Lifestyle Awards.

يقع مركز المبيعات الجديد في حي النرجس شمال الرياضفي قلب مشروع "العطرا"، مما يتيح للعملاء فرصة استكشاف المشروع عن قرب والتعرف على كافة تفاصيله.

كما يُساهم في توفير تجربة فريدة للزوار من خلال عرض مجسم للمشروع، وفيديوهات، وصور، وملفات تعريفية شاملة. كما سيتواجد في المركز ممثلو البنوك، ومختصون في المبيعات، للإجابة على الاستفسارات المالية، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن المشروع، التي تساعد العملاء فياتخاذ قراراتهم بكل ثقة.

وسيُتاح للزوار، زيارة المركز يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، حيث يتواجد فريق متخصص ليقدم لهم كافة الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمشروع.

يضم مشروع "العطرا" 24 فيلا سكنية فاخرة بمساحات بناء تتراوح من 429 إلى 446 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي النرجس على طريق الملك سلمان مع تقاطع شارع أبو بكر الصديق، كما يتفرد بتصميماته الداخلية والخارجية المبتكرة التي تشمل الصالة المعلقة، وغرفة النوم الرئيسية المستقلة بطابقٍ خاص، والحدائق الأمامية والجانبية، إضافة إلى ضمانات ممتدة تصل إلى 10 سنوات على المشروع، مما يعزز من جاذبيته وقيمته الاستثمارية.

الجدير بالذكر، أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" تأسست تحت خبرة عريقة ضمن مجموعة المهيدب، وتتميز برؤيتها الطموحة والتزامها بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة بأعلى معايير الجودة، وقد نجحت الشركة في إطلاق مشاريع رائدة مثل مشروع "عسيب" في مدينة ثروة،الأحدث في الشرقية والذي حصد العديد من الجوائز العالمية.

MENAFN17092024000089011017ID1108684526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث