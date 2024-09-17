ثبات للتطوير العقاري تفتتح مركز مبيعات لمشروعها الفاخر العطرا شمال الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب استثنائية لعملائها، افتتحت "ثبات للتطوير العقاري "، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعاتٍ سكنية عصرية بالمملكة؛ مركز مبيعات لمشروعها السكني الفاخر "العطرا "، الحاصل على جائزة أفضل مشروع تطوير سكني فاخر" (Best Luxury Residential Development) من المنظمة الأمريكية المرموقة Luxury Lifestyle Awards.
يقع مركز المبيعات الجديد في حي النرجس شمال الرياضفي قلب مشروع "العطرا"، مما يتيح للعملاء فرصة استكشاف المشروع عن قرب والتعرف على كافة تفاصيله.
كما يُساهم في توفير تجربة فريدة للزوار من خلال عرض مجسم للمشروع، وفيديوهات، وصور، وملفات تعريفية شاملة. كما سيتواجد في المركز ممثلو البنوك، ومختصون في المبيعات، للإجابة على الاستفسارات المالية، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن المشروع، التي تساعد العملاء فياتخاذ قراراتهم بكل ثقة.
وسيُتاح للزوار، زيارة المركز يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، حيث يتواجد فريق متخصص ليقدم لهم كافة الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمشروع.
يضم مشروع "العطرا" 24 فيلا سكنية فاخرة بمساحات بناء تتراوح من 429 إلى 446 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي النرجس على طريق الملك سلمان مع تقاطع شارع أبو بكر الصديق، كما يتفرد بتصميماته الداخلية والخارجية المبتكرة التي تشمل الصالة المعلقة، وغرفة النوم الرئيسية المستقلة بطابقٍ خاص، والحدائق الأمامية والجانبية، إضافة إلى ضمانات ممتدة تصل إلى 10 سنوات على المشروع، مما يعزز من جاذبيته وقيمته الاستثمارية.
الجدير بالذكر، أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" تأسست تحت خبرة عريقة ضمن مجموعة المهيدب، وتتميز برؤيتها الطموحة والتزامها بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة بأعلى معايير الجودة، وقد نجحت الشركة في إطلاق مشاريع رائدة مثل مشروع "عسيب" في مدينة ثروة،الأحدث في الشرقية والذي حصد العديد من الجوائز العالمية.
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