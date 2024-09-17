ثبات للتطوير العقاري تفتتح مركز مبيعات لمشروعها الفاخر العطرا شمال الرياض

MENAFN - Al Watan) في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب استثنائية لعملائها، افتتحت "ثبات للتطوير العقاري "، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعاتٍ سكنية عصرية بالمملكة؛ مركز مبيعات لمشروعها السكني الفاخر "العطرا "، الحاصل على جائزة أفضل مشروع تطوير سكني فاخر" (Best Luxury Residential Development) من المنظمة الأمريكية المرموقة Luxury Lifestyle Awards.

يقع مركز المبيعات الجديد في حي النرجس شمال الرياضفي قلب مشروع "العطرا"، مما يتيح للعملاء فرصة استكشاف المشروع عن قرب والتعرف على كافة تفاصيله.

كما يُساهم في توفير تجربة فريدة للزوار من خلال عرض مجسم للمشروع، وفيديوهات، وصور، وملفات تعريفية شاملة. كما سيتواجد في المركز ممثلو البنوك، ومختصون في المبيعات، للإجابة على الاستفسارات المالية، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن المشروع، التي تساعد العملاء فياتخاذ قراراتهم بكل ثقة.

وسيُتاح للزوار، زيارة المركز يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، حيث يتواجد فريق متخصص ليقدم لهم كافة الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمشروع.

يضم مشروع "العطرا" 24 فيلا سكنية فاخرة بمساحات بناء تتراوح من 429 إلى 446 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي النرجس على طريق الملك سلمان مع تقاطع شارع أبو بكر الصديق، كما يتفرد بتصميماته الداخلية والخارجية المبتكرة التي تشمل الصالة المعلقة، وغرفة النوم الرئيسية المستقلة بطابقٍ خاص، والحدائق الأمامية والجانبية، إضافة إلى ضمانات ممتدة تصل إلى 10 سنوات على المشروع، مما يعزز من جاذبيته وقيمته الاستثمارية.

الجدير بالذكر، أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" تأسست تحت خبرة عريقة ضمن مجموعة المهيدب، وتتميز برؤيتها الطموحة والتزامها بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة بأعلى معايير الجودة، وقد نجحت الشركة في إطلاق مشاريع رائدة مثل مشروع "عسيب" في مدينة ثروة،الأحدث في الشرقية والذي حصد العديد من الجوائز العالمية.