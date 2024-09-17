انطلق موسم Harlem Globetrotters، وتبدأ مبيعات التذاكر اليوم لجولة Harlem Globetrotters العالمية لعام 2025

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--سيأتي فريق Harlem Globetrotters الشهير عالميًا إلى مدينة قريبة منك! أعلن فريق كرة السلة الأسطوري والمذهل عن جولته العالمية 2025 القادمة التي تبدأ يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 بتذاكر عالمية معروضة للبيع اليوم، وقد أعلن ذلك Keith Dawkins، رئيس Harlem Globetrotters & Herschend Entertainment Studios.
وقال Dawkins: "يستمر الاحتفال بفريق Harlem Globetrotters باعتبارهم سفراء للنوايا الحسنة، حيث يجمعون بين الروح الرياضية والترفيه مع جلب الفرح للعائلات في جميع أنحاء العالم". "تظل جولتنا العالمية جزءًا أساسيًا من أعمالنا ولكننا تمكنا أيضًا من توسيع العلامة التجارية بمحتوى جديد يتم توزيعه على نطاق واسع وشركاء استراتيجيين جدد وعروض سلع فريدة وامتدادات اجتماعية متطورة وتجارب أعمق للمعجبين. "إن هذا النشاط المتزايد وضعنا في وضع جيد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسنا في عام 2026 وما بعده".
إنهم يشتهرون بمهاراتهم الرياضية الاستثنائية وسحرهم في كرة السلة وتفاعلاتهم المؤثرة مع المشجعين من جميع الأعمار، وسوف يأسرون الجماهير بحيلهم التي لم يسبق لها مثيل وتفاعل المشجعين واللحظات المؤثرة التي أصبحت مرادفة لفريق Harlem Globetrotters. يمكن العثور على جدول الجولة وشراء التذاكر هنا وعلى موقع Harlem Globetrotters مباشرة.
وتبدأ الجولة في أمريكا الشمالية، برعاية Jersey Mike's Subs، يوم الخميس 26 ديسمبر، وتستمر الجولة طوال ربيع عام 2025. الأسواق الدولية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والمكسيك وفي جميع أنحاء آسيا ليست سوى عدد قليل من المواقع العديدة التي سيتجول فيها فريق Harlem Globetrotters، في شتاء عام 2025 وخلال بقية العام. تستمر شركة Spalding في أداء دورها باعتبارها الشريك العالمي الرسمي للكرة لفريق Harlem Globetrotters.
سيتمكن حاملو بطاقات Citi من الحصول على تذاكر البيع المسبق في أسواق مختارة بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر حتى الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 29 سبتمبر من خلال برنامج Citi Entertainment. للحصول على تفاصيل ما قبل البيع الكاملة، تفضل بزيارة
تبدأ مبيعات التذاكر المسبقة لـ Harlem Globetrotters يوم الاثنين 23 سبتمبر. يمكن للمعجبين طلب رمز وصول مبكر الآن على HarlemGlobetrotters.
حول شركة HARLEM GLOBETROTTERTM / HERSCHEND ENTERTAINMENT STUDIOS المشهورة عالميًا
يعد فريق TMHarlem Globetrotters من رواد أسلوب كرة السلة؛ حيث يتميز بمهاراته الرياضية الفريدة وتأثيره التاريخي على لعبة كرة السلة الحديثة. منذ عام 1926، استخدم فريق Globetrotters، وهم الأعضاء الفخورون في قاعة Naismith التذكارية لمشاهير كرة السلة، جولتهم العالمية الأسطورية لعرض علامتهم التجارية الشهيرة لكرة السلة على عشرات الملايين في أكثر من 124 دولة ومنطقة عبر ست قارات.
لقد وسعوا العلامة التجارية من خلال العودة إلى شبكة التلفزيون لأول مرة منذ 40 عامًا مع سلسلة NBC المرشحة لجائزة إيمي "Harlem Globetrotters: Play it Forward" والتي تبث أيضًا على Telemundo باسم "Harlem Globetrotters: Ganando Con La Comunidad". تشمل شركاء المحتوى Hidden Pictures وAtmosphere TV وHearts Media Production Group؛ وتشمل شراكات المستهلكين Sprayground وUndercrwn وMacys وHybrid؛ وتشمل الشراكات الإضافية شريكنا الرسمي للجولة Jersey Mikes، وشريك الكرة الرسمي Spalding وViral Nation وHoopculture وCiti.
تمت صياغة هذا الفريق من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1951 باعتبارهم سفراء للنوايا الحسنة، ويستغل الفريق هذا الاسم لدفع جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات حول ركائزها الإستراتيجية في الصحة والعافية والتعليم وتمكين المجتمع. وقد أسفرت هذه الجهود عن شراكات مع كيانات مثل Microsoft، ودبلوماسية الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية، والأرشيف الوطني، ومؤسسة "Great Assist" بالشراكة مع شركة Jersey Mike's Subs، وCampus Multimedia Court of Creativity، وComic Relief Red Nose Day.
لمزيد من المعلومات حول Harlem GlobetrottersTM والجولة، قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Globetrotters: . Harlem GlobetrottersTM هي شركة تابعة لشركة Herschend، وهي أكبر شركة جذب سياحي مملوكة للعائلة.
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