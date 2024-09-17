انطلق موسم Harlem Globetrotters، وتبدأ مبيعات التذاكر اليوم لجولة Harlem Globetrotters العالمية لعام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--سيأتي فريق Harlem Globetrotters الشهير عالميًا إلى مدينة قريبة منك! أعلن فريق كرة السلة الأسطوري والمذهل عن جولته العالمية 2025 القادمة التي تبدأ يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 بتذاكر عالمية معروضة للبيع اليوم، وقد أعلن ذلك Keith Dawkins، رئيس Harlem Globetrotters & Herschend Entertainment Studios.

وقال Dawkins: "يستمر الاحتفال بفريق Harlem Globetrotters باعتبارهم سفراء للنوايا الحسنة، حيث يجمعون بين الروح الرياضية والترفيه مع جلب الفرح للعائلات في جميع أنحاء العالم". "تظل جولتنا العالمية جزءًا أساسيًا من أعمالنا ولكننا تمكنا أيضًا من توسيع العلامة التجارية بمحتوى جديد يتم توزيعه على نطاق واسع وشركاء استراتيجيين جدد وعروض سلع فريدة وامتدادات اجتماعية متطورة وتجارب أعمق للمعجبين. "إن هذا النشاط المتزايد وضعنا في وضع جيد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسنا في عام 2026 وما بعده".

إنهم يشتهرون بمهاراتهم الرياضية الاستثنائية وسحرهم في كرة السلة وتفاعلاتهم المؤثرة مع المشجعين من جميع الأعمار، وسوف يأسرون الجماهير بحيلهم التي لم يسبق لها مثيل وتفاعل المشجعين واللحظات المؤثرة التي أصبحت مرادفة لفريق Harlem Globetrotters. يمكن العثور على جدول الجولة وشراء التذاكر هنا وعلى موقع Harlem Globetrotters مباشرة.

وتبدأ الجولة في أمريكا الشمالية، برعاية Jersey Mike's Subs، يوم الخميس 26 ديسمبر، وتستمر الجولة طوال ربيع عام 2025. الأسواق الدولية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والمكسيك وفي جميع أنحاء آسيا ليست سوى عدد قليل من المواقع العديدة التي سيتجول فيها فريق Harlem Globetrotters، في شتاء عام 2025 وخلال بقية العام. تستمر شركة Spalding في أداء دورها باعتبارها الشريك العالمي الرسمي للكرة لفريق Harlem Globetrotters.

سيتمكن حاملو بطاقات Citi من الحصول على تذاكر البيع المسبق في أسواق مختارة بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر حتى الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد 29 سبتمبر من خلال برنامج Citi Entertainment. للحصول على تفاصيل ما قبل البيع الكاملة، تفضل بزيارة

تبدأ مبيعات التذاكر المسبقة لـ Harlem Globetrotters يوم الاثنين 23 سبتمبر. يمكن للمعجبين طلب رمز وصول مبكر الآن على HarlemGlobetrotters.

حول شركة HARLEM GLOBETROTTERTM / HERSCHEND ENTERTAINMENT STUDIOS المشهورة عالميًا

يعد فريق TMHarlem Globetrotters من رواد أسلوب كرة السلة؛ حيث يتميز بمهاراته الرياضية الفريدة وتأثيره التاريخي على لعبة كرة السلة الحديثة. منذ عام 1926، استخدم فريق Globetrotters، وهم الأعضاء الفخورون في قاعة Naismith التذكارية لمشاهير كرة السلة، جولتهم العالمية الأسطورية لعرض علامتهم التجارية الشهيرة لكرة السلة على عشرات الملايين في أكثر من 124 دولة ومنطقة عبر ست قارات.

لقد وسعوا العلامة التجارية من خلال العودة إلى شبكة التلفزيون لأول مرة منذ 40 عامًا مع سلسلة NBC المرشحة لجائزة إيمي "Harlem Globetrotters: Play it Forward" والتي تبث أيضًا على Telemundo باسم "Harlem Globetrotters:‏ Ganando Con La Comunidad". تشمل شركاء المحتوى Hidden Pictures وAtmosphere TV وHearts Media Production Group؛ وتشمل شراكات المستهلكين Sprayground وUndercrwn وMacys وHybrid؛ وتشمل الشراكات الإضافية شريكنا الرسمي للجولة Jersey Mikes، وشريك الكرة الرسمي Spalding وViral Nation وHoopculture وCiti.

تمت صياغة هذا الفريق من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1951 باعتبارهم سفراء للنوايا الحسنة، ويستغل الفريق هذا الاسم لدفع جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات حول ركائزها الإستراتيجية في الصحة والعافية والتعليم وتمكين المجتمع. وقد أسفرت هذه الجهود عن شراكات مع كيانات مثل Microsoft، ودبلوماسية الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية، والأرشيف الوطني، ومؤسسة "Great Assist" بالشراكة مع شركة Jersey Mike's Subs، وCampus Multimedia Court of Creativity، وComic Relief Red Nose Day.

لمزيد من المعلومات حول Harlem GlobetrottersTM والجولة، قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Globetrotters:‏ . Harlem GlobetrottersTM هي شركة تابعة لشركة Herschend، وهي أكبر شركة جذب سياحي مملوكة للعائلة.

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