المراعي تشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي ESPEN 2024 في ميلانو

MENAFN - AETOSWire) شاركت شركة المراعي ، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى الشرق الأوسط، في المؤتمر السادس والأربعين للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي (ESPEN) الذي عُقد في ميلانو بين 7 و10 سبتمبر 2024، لتؤكد من جديد ريادتها في مجال التغذية العلاجية وتواجدها المؤثر على الساحة الدولية.

وتعد هذه المشاركة علامة فارقة كون المراعي أول شركة سعودية وعربية تشارك في هذا الحدث العالمي. خلال المؤتمر، استعرضت الشركة مسيرتها الناجحة في تقديم الحلول العلاجية المبتكرة من خلال شركتها الدولية لأغذية الأطفال (IPNC)، التي تُعتبر المصنع السعودي الوحيد المتخصص في إنتاج أغذية علاجية وسريرية للأطفال. وقد عززت المراعي حضورها في المؤتمر بدعوة نخبة من الخبراء في مجال الرعاية الصحية من المملكة ودول الخليج.

وأكد الأستاذ منذر بن محمود طيب، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق، على أهمية هذه المشاركة في تعزيز المكانة العالمية للمراعي، قائلاً: "إن وجودنا في هذا المحفل العالمي يؤكد التزامنا بتطوير الحلول الغذائية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الرائدة في تقديم منتجات تستحق الثقة." كما أضاف أن المراعي تستثمر في فتح آفاق جديدة من خلال الشراكات العالمية، وتطمح إلى بناء جسور التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز مكانتها كلاعب أساسي في قطاع التغذية السريرية ويعكس تطلعاتها المستقبلية.

من جهته، صرح الدكتور فراس حمودة، رئيس المبيعات الطبية والتغذية العلاجية في الشركة الدولية لأغذية الأطفال، قائلاً: "نحن في المراعي نؤمن بأن التغذية ليست مجرد منتج بل أداة لتغيير الحياة. نحرص على تقديم حلول تغذوية مبتكرة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، من كبار السن إلى المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان." كما أضاف أن الشركة تلقت عروضًا للتعاون من عدة جهات عالمية تسعى للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز رؤية المراعي في التوسع العالمي ويساعد على نقل الخبرات للمملكة العربية السعودية وضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

يُذكر أن المراعي نظمت في يناير الماضي مؤتمرها الأول للتغذية العلاجية لكبار السن في الرياض، في إطار التزامها برفع الوعي حول أهمية التغذية العلاجية ودورها في تحسين جودة الحياة، معززة بذلك ريادتها في القطاع ومكانتها كمصدر موثوق للحلول التغذوية المتقدمة.