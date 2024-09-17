تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع أحدث شاشات إل جي المتطورة

(MENAFN
- AETOSWire) تواصل شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) دفع حدود تكنولوجيا
الشاشات من خلال أحدث تشكيلتها، حيث تقدم تجربة بصرية لا مثيل لها لكل من المهنيين واللاعبين.
بدءًا من الشاشات المخصصة للألعاب والتي تتميز بأداء استجابة فائق، وصولاً إلى الشاشات الذكية المتعددة الاستخدامات المصممة للعمل والترفيه، تضع إل جي معايير جديدة في جودة الصورة والأداء. هذه الشاشات تواكب الطلب المتزايد على الوضوح الاستثنائي والسرعة وتجارب المشاهدة الغامرة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.
تتصدر شاشة الألعاب المنحنية UltraGearTM بقياس 27 بوصة بتقنية 1000R لمشهد من حيث الحجم، مقدمة تجربة لعب ساحرة. مع الانحناء 1000R الذي يحاكي مجال الرؤية الطبيعي للعين البشرية، تقدم هذه الشاشة إحساسًا متزايدًا بالواقعية، حيث تعرض بدقة QHD (2560x1440) وبمعدل تحديث مذهل يبلغ 180 هرتز ووقت استجابة قدره 1 مللي ثانية (GtG)، مما يقضي على ضبابية الحركة ويضمن صورًا فائقة السلاسة.
بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن ألوان درامية وواقعية، تضمن تقنية HDR10 وتغطية 99% من ألوان sRGB أن يتم عرض كل مشهد بدقة وحيوية، بينما يعزز التصميم شبه الخالي من الحدود والقاعدة القابلة للإمالة تجربة المستخدم، مما يوفر رؤية شاملة تجعل كل لعبة تبدو وكأنها واقعية أكثر.
أما المحترفون الذين يبحثون عن حل عرض متعدد الاستخدامات، فسيجدون في شاشة LG MyView الذكية مقاس 32 بوصة4K UHD الرفيق المثالي للعمل والترفيه. مع دقة عرض تبلغ 3840x2160، تقدم شاشة MyView وضوحًا استثنائيًا، وألوانًا دقيقة، وزاوية رؤية واسعة، مما يجعلها مثالية لتعدد المهام عبر منصات مختلفة.
ومع تزويدها بنظام webOS الخاص بإل جي، يحصل مستخدمو MyView على وصول إلى مكتبة واسعة من تطبيقات البث مثل Netflix وPrime Video، والتي يتم التحكم فيها بسهولة عبر جهاز التحكم السحري المرفق. يتيح تكاملها مع تقنية ThinQ التحكم في الأجهزة المنزلية المتصلة بسهولة، مما يجعل بيئة العمل أكثر بساطة وتوفيرًا لمركز ترفيهي ومنتج.
في قمة مجموعة الشاشات، تأتي شاشة الألعاب المنحنية UltraGearTM بقياس 45 بوصة WQHD OLED، المصممة لعشاق الألعاب الذين يتطلعون إلى تجربة غامرة بشكل لا مثيل له. توفر شاشة OLED فائقة العرض مقاس 45 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 مساحة عرض أكبر بنسبة 34% مقارنةً بالشاشة التقليدية بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9. مع انحناء 800R الذي يغمر المشاهد في عالم الألعاب الغني والحي، تم تصميمها لتعزيز التركيز والانغماس.
تقدم لوحة OLED ألوانًا حقيقية ساطعة مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة ونسبة تباين مذهلة تبلغ 1.5 مليون:1. كما يوفر معدل التحديث فائق السرعة 240 هرتز ووقت الاستجابة 0.03 مللي ثانية (GtG) حركة سلسة وخالية من التأخير، مما يسهل التفوق في الألعاب السريعة.
تتضمن الميزات الإضافية توافق AdaptiveSync المعتمد من VESA، وتوافق NVIDIA® G-SYNC® وAMD FreeSyncTM Premium Pro لضمان تجربة لعب سلسة وخالية من التمزق. في حين تجعل تقنية إل جي المضادة للوهج وفلاتر الضوء الأزرق المنخفضة والتصميم شبه الخالي من الحدود هذه الشاشة مثالية لجلسات اللعب الطويلة.
تعكس أحدث ابتكارات إل جي في الشاشات التزامها بتقديم تجارب بصرية لا مثيل لها. سواء كنت محترفًا تبحث عن وضوح استثنائي ودقة في عملك، أو لاعبًا يسعى إلى شاشة غامرة، فإن شاشات إل جي المتطورة تضمن تقديم أداء لا مثيل له، وإنتاج ألوان نابضة بالحياة، وتجربة مشاهدة سلسة.
نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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