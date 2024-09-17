تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع أحدث شاشات إل جي المتطورة

MENAFN - AETOSWire) تواصل شركة إل جي للإلكترونيات (إل جي) دفع حدود الشاشات من خلال أحدث تشكيلتها، حيث تقدم تجربة بصرية لا مثيل لها لكل من المهنيين واللاعبين.

بدءًا من الشاشات المخصصة للألعاب والتي تتميز بأداء استجابة فائق، وصولاً إلى الشاشات الذكية المتعددة الاستخدامات المصممة للعمل والترفيه، تضع إل جي معايير جديدة في جودة الصورة والأداء. هذه الشاشات تواكب الطلب المتزايد على الوضوح الاستثنائي والسرعة وتجارب المشاهدة الغامرة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

تتصدر شاشة الألعاب المنحنية UltraGearTM بقياس 27 بوصة بتقنية 1000R لمشهد من حيث الحجم، مقدمة تجربة لعب ساحرة. مع الانحناء 1000R الذي يحاكي مجال الرؤية الطبيعي للعين البشرية، تقدم هذه الشاشة إحساسًا متزايدًا بالواقعية، حيث تعرض بدقة QHD (2560x1440) وبمعدل تحديث مذهل يبلغ 180 هرتز ووقت استجابة قدره 1 مللي ثانية (GtG)، مما يقضي على ضبابية الحركة ويضمن صورًا فائقة السلاسة.

بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن ألوان درامية وواقعية، تضمن تقنية HDR10 وتغطية 99% من ألوان sRGB أن يتم عرض كل مشهد بدقة وحيوية، بينما يعزز التصميم شبه الخالي من الحدود والقاعدة القابلة للإمالة تجربة المستخدم، مما يوفر رؤية شاملة تجعل كل لعبة تبدو وكأنها واقعية أكثر.

أما المحترفون الذين يبحثون عن حل عرض متعدد الاستخدامات، فسيجدون في شاشة LG MyView الذكية مقاس 32 بوصة4K UHD الرفيق المثالي للعمل والترفيه. مع دقة عرض تبلغ 3840x2160، تقدم شاشة MyView وضوحًا استثنائيًا، وألوانًا دقيقة، وزاوية رؤية واسعة، مما يجعلها مثالية لتعدد المهام عبر منصات مختلفة.

ومع تزويدها بنظام webOS الخاص بإل جي، يحصل مستخدمو MyView على وصول إلى مكتبة واسعة من تطبيقات البث مثل Netflix وPrime Video، والتي يتم التحكم فيها بسهولة عبر جهاز التحكم السحري المرفق. يتيح تكاملها مع تقنية ThinQ التحكم في الأجهزة المنزلية المتصلة بسهولة، مما يجعل بيئة العمل أكثر بساطة وتوفيرًا لمركز ترفيهي ومنتج.

في قمة مجموعة الشاشات، تأتي شاشة الألعاب المنحنية UltraGearTM بقياس 45 بوصة WQHD OLED، المصممة لعشاق الألعاب الذين يتطلعون إلى تجربة غامرة بشكل لا مثيل له. توفر شاشة OLED فائقة العرض مقاس 45 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 مساحة عرض أكبر بنسبة 34% مقارنةً بالشاشة التقليدية بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9. مع انحناء 800R الذي يغمر المشاهد في عالم الألعاب الغني والحي، تم تصميمها لتعزيز التركيز والانغماس.

تقدم لوحة OLED ألوانًا حقيقية ساطعة مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة ونسبة تباين مذهلة تبلغ 1.5 مليون:1. كما يوفر معدل التحديث فائق السرعة 240 هرتز ووقت الاستجابة 0.03 مللي ثانية (GtG) حركة سلسة وخالية من التأخير، مما يسهل التفوق في الألعاب السريعة.

تتضمن الميزات الإضافية توافق AdaptiveSync المعتمد من VESA، وتوافق NVIDIA® G-SYNC® وAMD FreeSyncTM Premium Pro لضمان تجربة لعب سلسة وخالية من التمزق. في حين تجعل تقنية إل جي المضادة للوهج وفلاتر الضوء الأزرق المنخفضة والتصميم شبه الخالي من الحدود هذه الشاشة مثالية لجلسات اللعب الطويلة.

تعكس أحدث ابتكارات إل جي في الشاشات التزامها بتقديم تجارب بصرية لا مثيل لها. سواء كنت محترفًا تبحث عن وضوح استثنائي ودقة في عملك، أو لاعبًا يسعى إلى شاشة غامرة، فإن شاشات إل جي المتطورة تضمن تقديم أداء لا مثيل له، وإنتاج ألوان نابضة بالحياة، وتجربة مشاهدة سلسة.

نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.