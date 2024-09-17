مسؤول ملكية فكرية تنفيذي بارز يتولى منصبًا قياديًا في شركة Sisvel

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انضم اليوم السيد Jukka Nihtilä إلى شركة Sisvel في منصب مدير قسم تطوير الأعمال في الشركة.

يعد Nihtilä، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير تطوير الأعمال والوسائط المتعددة والقطاعات الجديدة في شركة Technologies، شخصية بارزة في سوق معاملات براءات الاختراع العالمية، كما قد جرى تصنيفه مؤخرًا كواحد من أبرز الإستراتيجيين الرائدين في مجال الملكية الفكرية في العالم من IAM.

سيمارس Nihtilä مهام عمله من مكتب Sisvel في برشلونة، حيث يتمتع بصلاحيات كبيرة لتحديد فرص الأعمال الجديدة وتعزيز الفرص القائمة، مع ضمان قدرة الشركة على تحقيق أقصى استفادة من المعرفة والمهارات التي يتمتع بها فريقها الموهوب للغاية.

وقد صرح قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى شركة Sisvel في مثل هذه المرحلة الشائقة التي تمر بها". "تتمتع الشركة بسمعة قوية بفضل نهجها المرن المبتكر في مواجهة التحديات التي يفرضها سوق التكنولوجيا المتزايدة التعقيد، كما قد أنشأت برامج ترخيص ناجحة بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات البحثية اللامعة. ومن جانبي، فإنني أتطلع إلى الاعتماد على هذه الأسس والتعاون مع زملائي الجدد بغية اقتناص مزيد من الفرص التي تخدم صالح الشركة وشركائها."

صرح Mattia Fogliacco، رئيس شركة Sisvel، قائلاً: "يمثل انضمام Jukka إلى الشركة مؤشرًا قويًا آخر على طموح شركة Sisvel وقدرتها على جذب أفضل القدرات في السوق". "يحدونا بالغ الفخر إزاء أننا أقدم وأكبر شركة في أوروبا متخصصة في إدارة براءات الاختراع، لكننا لن نركن إلى ما حققناه من أمجاد، إذ إننا عازمون على إعمال عنصري الديناميكية والريادة في أعمالنا، بحيث نظل مواكبين لأحدث التغييرات التي تشهدها السوق حاليًا. أما هدفنا، فإنه يتمثل في تشكيل المستقبل، وإنني على أتم ثقة بأن Jukka سيلعب دورًا حيويًا في مساعدتنا في تحقيق هذا الحلم، لما يتمتع به من خبرة ثرية وتاريخ رائع حافل بالنجاحات."

نبذة عن Sisvel

ينبع نجاح Sisvel من إيمانها بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة اللازمين لتلبية احتياجات أصحاب براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تقنياتهم. وفي غمار سوق معقدة يطولها تطور مستمر، يتمثل المبدأ التوجيهي في توفير فرص متكافئة عن طريق تطوير وتنفيذ حلول تسويقية مرنة وسهلة المنال.

Sisvel | دعم الابتكار رسالتنا

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