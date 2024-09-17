مسؤول ملكية فكرية تنفيذي بارز يتولى منصبًا قياديًا في شركة Sisvel

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انضم اليوم السيد Jukka Nihtilä إلى شركة Sisvel في منصب مدير قسم تطوير الأعمال في الشركة.
يعد Nihtilä، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير تطوير الأعمال والوسائط المتعددة والقطاعات الجديدة في شركة nokia Technologies، شخصية بارزة في سوق معاملات براءات الاختراع العالمية، كما قد جرى تصنيفه مؤخرًا كواحد من أبرز الإستراتيجيين الرائدين في مجال الملكية الفكرية في العالم من IAM.
سيمارس Nihtilä مهام عمله من مكتب Sisvel في برشلونة، حيث يتمتع بصلاحيات كبيرة لتحديد فرص الأعمال الجديدة وتعزيز الفرص القائمة، مع ضمان قدرة الشركة على تحقيق أقصى استفادة من المعرفة والمهارات التي يتمتع بها فريقها الموهوب للغاية.
وقد صرح قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى شركة Sisvel في مثل هذه المرحلة الشائقة التي تمر بها". "تتمتع الشركة بسمعة قوية بفضل نهجها المرن المبتكر في مواجهة التحديات التي يفرضها سوق التكنولوجيا المتزايدة التعقيد، كما قد أنشأت برامج ترخيص ناجحة بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات البحثية اللامعة. ومن جانبي، فإنني أتطلع إلى الاعتماد على هذه الأسس والتعاون مع زملائي الجدد بغية اقتناص مزيد من الفرص التي تخدم صالح الشركة وشركائها."
صرح Mattia Fogliacco، رئيس شركة Sisvel، قائلاً: "يمثل انضمام Jukka إلى الشركة مؤشرًا قويًا آخر على طموح شركة Sisvel وقدرتها على جذب أفضل القدرات في السوق". "يحدونا بالغ الفخر إزاء أننا أقدم وأكبر شركة في أوروبا متخصصة في إدارة براءات الاختراع، لكننا لن نركن إلى ما حققناه من أمجاد، إذ إننا عازمون على إعمال عنصري الديناميكية والريادة في أعمالنا، بحيث نظل مواكبين لأحدث التغييرات التي تشهدها السوق حاليًا. أما هدفنا، فإنه يتمثل في تشكيل المستقبل، وإنني على أتم ثقة بأن Jukka سيلعب دورًا حيويًا في مساعدتنا في تحقيق هذا الحلم، لما يتمتع به من خبرة ثرية وتاريخ رائع حافل بالنجاحات."
نبذة عن Sisvel
ينبع نجاح Sisvel من إيمانها بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة اللازمين لتلبية احتياجات أصحاب براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تقنياتهم. وفي غمار سوق معقدة يطولها تطور مستمر، يتمثل المبدأ التوجيهي في توفير فرص متكافئة عن طريق تطوير وتنفيذ حلول تسويقية مرنة وسهلة المنال.
Sisvel | دعم الابتكار رسالتنا
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