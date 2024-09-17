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X تفصل حظر الرسائل والمنشورات

9/17/2024 2:58:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تستكشف شبكة التواصل الاجتماعي ((إكس))، المملوكة لإيلون ماسك، ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال فصل وظائف الحظر. فعوضا عن الحظر التقليدي الذي يمنع الحسابات المحظورة من التواصل معك عبر المنشورات العامة والرسائل المباشرة، تقدم ((إكس)) الآن خيارين مختلفين للحظر: أحدهما للرسائل الشخصية والآخر للمنشورات.
وعلق ماسك على إحدى لقطات الشاشة التي عرضت هذه الميزة الجديدة، قائلا: ((نحن نفصل الآن بين الرسائل المباشرة والمنشورات. إذا كنت تفضل استخدام المنصة لأغراض المراسلة فقط دون النشر، فيمكنك الآن فعل ذلك)).
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات قد تبدو غير متوقعة، إذ يمكن للمستخدمين في النسخة الحالية التواصل عبر الرسائل المباشرة دون نشر أي محتوى، فإن الميزة الجديدة تعزز مرونة استخدام ((إكس)).

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