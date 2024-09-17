X تفصل حظر الرسائل والمنشورات

(MENAFN
- Al Watan)
تستكشف شبكة التواصل الاجتماعي
((إكس))، المملوكة لإيلون ماسك، ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال فصل وظائف الحظر. فعوضا عن الحظر التقليدي الذي يمنع الحسابات المحظورة من التواصل معك عبر المنشورات العامة والرسائل المباشرة، تقدم ((إكس)) الآن خيارين مختلفين للحظر: أحدهما للرسائل الشخصية والآخر للمنشورات.
وعلق ماسك على إحدى لقطات الشاشة التي عرضت هذه الميزة الجديدة، قائلا: ((نحن نفصل الآن بين الرسائل المباشرة والمنشورات. إذا كنت تفضل استخدام المنصة لأغراض المراسلة فقط دون النشر، فيمكنك الآن فعل ذلك)).
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات قد تبدو غير متوقعة، إذ يمكن للمستخدمين في النسخة الحالية التواصل عبر الرسائل المباشرة دون نشر أي محتوى، فإن الميزة الجديدة تعزز مرونة استخدام ((إكس)).
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