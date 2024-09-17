جايكو و أومودا تطلقان باقة من العروض الجذابة احتفالا باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين

(MENAFN
- Al Watan)
احتفالاً باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين وتعبيراً عن ولائها للشعب السعودي والمقيمين، أطلقت جايكو و أومودا ، العلامتان التجاريتان الدوليتان التابعتان لمجموعة شيري، إحدى أكبر شركات تصنيع
السيارات في الصين، مجموعة من العروض المميزة تحت شعار "نحلم ونحقق".
تشمل هذه العروض "صفر دفعة أولى" و"صفر رسوم إدارية" مع خيارات تمويلية متعددة، بالإضافة إلى قسيمة شرائية من أمازون السعودية بقيمة 3000 ريال سعودي، ومن المقرر أن تستمر هذه العروض حتى نهاية سبتمبر 2024.
تُعد OMODA & JAECOO العلامة التجارية الجديدة لشركة شيري التي تستهدف السوق العالمية بشكل عام والسوق السعودي بصورة خاصة، من أقوى العلامات ظهورا وتحقيقا لإنجازات غير مسبوقة، حيث تمتلك حتى الأن شبكة من لأكثر من 800 متجر حول العالم في أكثر من 20 دولة، وباعتبارهما أول علامتين تجاريتين صينيتين تدخلان السوق السعودية مباشرة دون وكيل محلي، فإنهما تعطيان الأولوية لبناء علاقات أوثق مع عملائهما وضمان الشفافية في المعاملات، وبالتالي ضمان أفضل الأسعار الحقيقية لسياراتهما.
وعلى الرغم من دخولها السوق السعودي منذ مدة زمنية قصيرة، فقد نجحت OMODA & JAECOO في بناء حضور قوي. حيث تم تدشين مقر إقليمي في مدينة الرياض، وأجرت العديد من الأنشطة التسويقية وتجارب القيادة في أهم مدن المملكة، وكثفت من حضورها عبر المحطات الترويجية المؤقتة في مراكز التسوق البارزة في المملكة، حيث تتواجد في الياسمين مول في مدينة جدة، والنخيل مول في مدينة الدمام / الخبر، وفي الرياض تتوفر في كل من النخيل مول وفيو مول، ليس هذا فحسب، فقد عززت جودة خدماتها بافتتاح أول وأكبر مستودع لقطع الغيار في مدينة الدمام، بمساحة إجمالية بلغت 6000 متر مربع، مما يتيح لمالكي سيارات جايكو و أومودا الحصول على قطع الغيار في غضون 48 ساعة، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من أوقات التسليم ويحسن تجربة خدمة العملاء بشكل عام. هذا وتخطط OMODA & JAECOO لإطلاق أكثر من 20 صالة عرض متكاملة (S3) في كافة أنحاء المملكة بنهاية عام 2025، مما يسهل على العملاء الوصول إلى خدماتهم في جميع المناطق.
تُؤكد العروض الجديدة والتوسع المستمر لعلامتي جايكو و أومودا التزامهما العميق بالسوق السعودي ورغبتها في تقديم أفضل تجربة للعملاء وبناء علاقة وطيدة مع المجتمع المحلي. ومع خطط التوسع الطموحة، يبدو أن جايكو و أومودا في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات وترك بصمة واضحة في صناعة السيارات في المملكة، مما يعكس رؤية شيري في تقديم الجودة والابتكار في كل ما تقدمه.
يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:
OMODA:
JAECOO: #
MENAFN17092024000089011017ID1108684355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.