جايكو و أومودا تطلقان باقة من العروض الجذابة احتفالا باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين

MENAFN - Al Watan) احتفالاً باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين وتعبيراً عن ولائها للشعب السعودي والمقيمين، أطلقت جايكو و أومودا ، العلامتان التجاريتان الدوليتان التابعتان لمجموعة شيري، إحدى أكبر شركات السيارات في الصين، مجموعة من العروض المميزة تحت شعار "نحلم ونحقق".تشمل هذه العروض "صفر دفعة أولى" و"صفر رسوم إدارية" مع خيارات تمويلية متعددة، بالإضافة إلى قسيمة شرائية من أمازون السعودية بقيمة 3000 ريال سعودي، ومن المقرر أن تستمر هذه العروض حتى نهاية سبتمبر 2024.

تُعد OMODA & JAECOO العلامة التجارية الجديدة لشركة شيري التي تستهدف السوق العالمية بشكل عام والسوق السعودي بصورة خاصة، من أقوى العلامات ظهورا وتحقيقا لإنجازات غير مسبوقة، حيث تمتلك حتى الأن شبكة من لأكثر من 800 متجر حول العالم في أكثر من 20 دولة، وباعتبارهما أول علامتين تجاريتين صينيتين تدخلان السوق السعودية مباشرة دون وكيل محلي، فإنهما تعطيان الأولوية لبناء علاقات أوثق مع عملائهما وضمان الشفافية في المعاملات، وبالتالي ضمان أفضل الأسعار الحقيقية لسياراتهما.

وعلى الرغم من دخولها السوق السعودي منذ مدة زمنية قصيرة، فقد نجحت OMODA & JAECOO في بناء حضور قوي. حيث تم تدشين مقر إقليمي في مدينة الرياض، وأجرت العديد من الأنشطة التسويقية وتجارب القيادة في أهم مدن المملكة، وكثفت من حضورها عبر المحطات الترويجية المؤقتة في مراكز التسوق البارزة في المملكة، حيث تتواجد في الياسمين مول في مدينة جدة، والنخيل مول في مدينة الدمام / الخبر، وفي الرياض تتوفر في كل من النخيل مول وفيو مول، ليس هذا فحسب، فقد عززت جودة خدماتها بافتتاح أول وأكبر مستودع لقطع الغيار في مدينة الدمام، بمساحة إجمالية بلغت 6000 متر مربع، مما يتيح لمالكي سيارات جايكو و أومودا الحصول على قطع الغيار في غضون 48 ساعة، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من أوقات التسليم ويحسن تجربة خدمة العملاء بشكل عام. هذا وتخطط OMODA & JAECOO لإطلاق أكثر من 20 صالة عرض متكاملة (S3) في كافة أنحاء المملكة بنهاية عام 2025، مما يسهل على العملاء الوصول إلى خدماتهم في جميع المناطق.

تُؤكد العروض الجديدة والتوسع المستمر لعلامتي جايكو و أومودا التزامهما العميق بالسوق السعودي ورغبتها في تقديم أفضل تجربة للعملاء وبناء علاقة وطيدة مع المجتمع المحلي. ومع خطط التوسع الطموحة، يبدو أن جايكو و أومودا في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات وترك بصمة واضحة في صناعة السيارات في المملكة، مما يعكس رؤية شيري في تقديم الجودة والابتكار في كل ما تقدمه.

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