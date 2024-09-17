تنظيم فعالية الطاولة المستديرة في اليوم العالمي لسلامة المرضى

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2024، نظم المركز السعودي لسلامة المرضى، بالتعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فعالية "الطاولة المستديرة" يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 م، والتي سلطت الضوء على شعار هذا العام "أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة". جاءت هذه الفعالية بمشاركة نخبة من القادة والممارسين الصحيين، بالإضافة إلى المرضى والخبراء في المجال القانوني، حيث تحدث المشاركون عن أهمية التشخيص الدقيق في تعزيز سلامة وصحة المرضى.
أتت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة، التي ينظمها المركز السعودي لسلامة المرضى لدعم ثقافة السلامة في المملكة، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. وتهدف فعالية الطاولة المستديرة إلى رفع الوعي بأهمية التشخيص الدقيق كجزء أساسي من سلامة المرضى، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الممارسين الصحيين في تحسين دقة التشخيص، ومناقشة دور المرضى في تحسين جودة الرعاية، إضافةً إلى تبادل التجارب والخبرات، بين مختلف الأطراف المعنية، لتحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء التشخيصية، كما شملت الفعالية جلسات نقاشية تتناول أهمية سلامة التشخيص.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور علي بن طالع عسيري، المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى: قائلاً: "التشخيص الدقيق هو أحد أهم العوامل لضمان سلامة المرضى وتحقيق رعاية صحية آمنة، إذ أننا نسعى من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، لتقليل الأخطاء التشخيصية، وتوفير بيئة صحية تضع سلامة المريض في صدارة الأولويات."
وقد عبر البروفيسور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن سعادته باستضافة فعالية الطاولة المستديرة، مؤكداً سعي المجموعة الدائم لضمان سلامة المرضى، حيث تعتمد نظام حوكمة محكم يشمل المعايير الطبية الموحدة لجميع مستشفياتها، مضيفاً أن المجموعة كذلك تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجودة وسلامة المرضى كجزء لايتجزأ من رؤية طموحة، لتكون أعلى المنشآت الطبية موثوقية، ويتجسد هذا الإهتمام من خلال العديد من المشاريع التطويرية في مجال الجودة وسلامة المرضى، وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات، حيث فازت بجائزتين من جوائز المركز السعودي لسلامة المرضى ، وجائزة أداء الصحة من وزارة الصحة ، وهي جائزة وطنية تعطى للبرامج الطبية المميزة ، وجائزة الجمعية الأوروبية للجودة EFQM، واعتماد منظمة الصحة العالمية في "معايير السلامة للمرضى"، ومؤخراً جائزتين من جوائز المركز السعودي لسلامة المرضى، وتؤكد هذه الجوائز أن لدى المجموعة، ثقافة مؤسسية عميقة وراسخة تضع المريض دائماً في مقدمة اهتماماتها.
يشار إلى أن فعالية الطاولة المستديرة تهدف إلى الخروج بالعديد من التوصيات العملية والمبادرات القابلة للتنفيذ، من أجل تحسين السلامة التشخيصية في المملكة لجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً.
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