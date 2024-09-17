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تنظيم فعالية الطاولة المستديرة في اليوم العالمي لسلامة المرضى

9/17/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2024، نظم المركز السعودي لسلامة المرضى، بالتعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فعالية "الطاولة المستديرة" يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 م، والتي سلطت الضوء على شعار هذا العام "أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة". جاءت هذه الفعالية بمشاركة نخبة من القادة والممارسين الصحيين، بالإضافة إلى المرضى والخبراء في المجال القانوني، حيث تحدث المشاركون عن أهمية التشخيص الدقيق في تعزيز سلامة وصحة المرضى.
أتت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة، التي ينظمها المركز السعودي لسلامة المرضى لدعم ثقافة السلامة في المملكة، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. وتهدف فعالية الطاولة المستديرة إلى رفع الوعي بأهمية التشخيص الدقيق كجزء أساسي من سلامة المرضى، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الممارسين الصحيين في تحسين دقة التشخيص، ومناقشة دور المرضى في تحسين جودة الرعاية، إضافةً إلى تبادل التجارب والخبرات، بين مختلف الأطراف المعنية، لتحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء التشخيصية، كما شملت الفعالية جلسات نقاشية تتناول أهمية سلامة التشخيص.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور علي بن طالع عسيري، المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى: قائلاً: "التشخيص الدقيق هو أحد أهم العوامل لضمان سلامة المرضى وتحقيق رعاية صحية آمنة، إذ أننا نسعى من خلال هذه الفعالية، إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، لتقليل الأخطاء التشخيصية، وتوفير بيئة صحية تضع سلامة المريض في صدارة الأولويات."
وقد عبر البروفيسور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن سعادته باستضافة فعالية الطاولة المستديرة، مؤكداً سعي المجموعة الدائم لضمان سلامة المرضى، حيث تعتمد نظام حوكمة محكم يشمل المعايير الطبية الموحدة لجميع مستشفياتها، مضيفاً أن المجموعة كذلك تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجودة وسلامة المرضى كجزء لايتجزأ من رؤية طموحة، لتكون أعلى المنشآت الطبية موثوقية، ويتجسد هذا الإهتمام من خلال العديد من المشاريع التطويرية في مجال الجودة وسلامة المرضى، وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات، حيث فازت بجائزتين من جوائز المركز السعودي لسلامة المرضى ، وجائزة أداء الصحة من وزارة الصحة ، وهي جائزة وطنية تعطى للبرامج الطبية المميزة ، وجائزة الجمعية الأوروبية للجودة EFQM، واعتماد منظمة الصحة العالمية في "معايير السلامة للمرضى"، ومؤخراً جائزتين من جوائز المركز السعودي لسلامة المرضى، وتؤكد هذه الجوائز أن لدى المجموعة، ثقافة مؤسسية عميقة وراسخة تضع المريض دائماً في مقدمة اهتماماتها.
يشار إلى أن فعالية الطاولة المستديرة تهدف إلى الخروج بالعديد من التوصيات العملية والمبادرات القابلة للتنفيذ، من أجل تحسين السلامة التشخيصية في المملكة لجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً.

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