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تسجيل شاحنات جدة بمنصة مدينتي

9/17/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ((مدن))، عن إلزامية تسجيل الشاحنات في منصة ((مدينتي)) وتوثيق التعاقد إلكترونيًا، وعدم السماح بدخول الشاحنات غير المسجلة إلى المدن الصناعية.
وأوضحت الأمانة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة للمحافظة على المرافق العامة، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، بجانب تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، بما ينعكس إيجابًا على سكان المدينة وزائريها.

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