السلة يعتمد لوائحه الجديدة

السلة يعتمد لوائحه الجديدة
التاريخ
9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN
- Al Watan)
عين الاتحاد السعودي لكرة السلة، حمود المالكي نائبا لرئيس المجلس، خلال الفترة المتبقية لإدارة الاتحاد الحالية، وذلك خلال اجتماعه الـ12، الذي عقد أمس عن بعد.
وصادق المجلس محضر الاجتماع الـ11، واعتمد اللوائح الجديدة للمسابقات، والمدربين، والحماية، واللجان، والأندية والمنشآت، واعتمد التعديلات في اللوائح المعتمدة سابقا.
MENAFN17092024000089011017ID1108684347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.