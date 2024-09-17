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السلة يعتمد لوائحه الجديدة

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الاتحاد السعودي لكرة السلة، حمود المالكي نائبا لرئيس المجلس، خلال الفترة المتبقية لإدارة الاتحاد الحالية، وذلك خلال اجتماعه الـ12، الذي عقد أمس عن بعد.
وصادق المجلس محضر الاجتماع الـ11، واعتمد اللوائح الجديدة للمسابقات، والمدربين، والحماية، واللجان، والأندية والمنشآت، واعتمد التعديلات في اللوائح المعتمدة سابقا.

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