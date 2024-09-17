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تجارب للمحاكاة السريرية المتقدمة

9/17/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع المحاكاة السريرية الذي ينظمه مركز الرياض للمحاكاة السريرية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مشاركة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية، الذين أبدوا إعجابهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في تعزيز المهارات السريرية وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وأوضح المشاركون أن الفعالية قدمت لهم فرصة للتفاعل مع تجارب محاكاة سريرية مبتكرة تعكس أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن ورش العمل التي أُقيمت على هامش الفعالية أسهمت في تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدرتهم على التعامل مع سيناريوهات صحية معقدة.
وتضمنت الفعاليات، ورشة عمل متخصصة حول فن ((المولاج))، المتمثل في فن يستخدم لمحاكاة الواقع الطبي وتجسيد حالات مرضية باستخدام أدوات وألوان تهدف إلى تقريب الواقع للمشاركين.
ويتيح ((المولاج)) للطلاب والممارسين الصحيين ممارسة الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية بكفاءة عالية وتقليل عامل الخطورة في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، كما أسهمت الورشة في رفع مستوى وعي المشاركين بأهمية هذا الأسلوب في تحسين مهاراتهم العملية والسريرية.

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