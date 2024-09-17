رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء متابعته لإجراءات الحكومة فى إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل على الشبكة.

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وأشار إلى أنه ناقش بالأمس مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، ملف الربط الكهربائى بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإسراع فى الإجراءات التنفيذية فى هذا الملف.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، عرضاً تفصيلياً حول قدرات الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، من واقع القدرات المركبة الحالية، وكذا المتوقع إضافتها خلال العام الحالى وحتى حلول الصيف المقبل، إضافة للقدرات الأخرى التى سيتم إضافتها من المشروعات المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة ما بعد 2025.

وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أن القدرات الحالية من الطاقة المتجددة المشتقة من الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، تبلغ 6597 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 8097 ميجاوات، بعد إضافة ما سيتم إنتاجه من طاقات المشروعات التى يتم تنفيذها، وذلك حتى حلول الصيف المقبل، مُتطرقاً فى هذا السياق للمشروعات الأخرى التى سيتم تنفيذها خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2029.

كما قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً تفصيلياً حول المشروعات المُقترحة بمجال توليد الطاقة الكهربائية الجارية لتضمينها بالخطة الاستثمارية، وذلك بغرض توفير تمويلات ميسرة بشأنها من شركاء التنمية على المديين القصير والطويل، مُستعرضةً القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بشأن إنتاج 30 جيجاوات طاقة متجددة، وكذا الجهود المبذولة من شركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسرة لدعم شبكة الكهرباء، فضلاً عن نتائج الاجتماعات التنسيقية المنعقدة بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة المشروعات المقترحة لدعم شبكة الكهرباء، وكذا مقترح الوزارة بشأن توفير التمويلات اللازمة لدعم شبكة الكهرباء.