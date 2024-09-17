رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد رئيس الوزراء متابعته لإجراءات الحكومة فى إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل على الشبكة.
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وأشار إلى أنه ناقش بالأمس مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، ملف الربط الكهربائى بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإسراع فى الإجراءات التنفيذية فى هذا الملف.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، عرضاً تفصيلياً حول قدرات الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، من واقع القدرات المركبة الحالية، وكذا المتوقع إضافتها خلال العام الحالى وحتى حلول الصيف المقبل، إضافة للقدرات الأخرى التى سيتم إضافتها من المشروعات المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة ما بعد 2025.
وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أن القدرات الحالية من الطاقة المتجددة المشتقة من الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، تبلغ 6597 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 8097 ميجاوات، بعد إضافة ما سيتم إنتاجه من طاقات المشروعات التى يتم تنفيذها، وذلك حتى حلول الصيف المقبل، مُتطرقاً فى هذا السياق للمشروعات الأخرى التى سيتم تنفيذها خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2029.
كما قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً تفصيلياً حول المشروعات المُقترحة بمجال توليد الطاقة الكهربائية الجارية لتضمينها بالخطة الاستثمارية، وذلك بغرض توفير تمويلات ميسرة بشأنها من شركاء التنمية على المديين القصير والطويل، مُستعرضةً القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بشأن إنتاج 30 جيجاوات طاقة متجددة، وكذا الجهود المبذولة من شركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسرة لدعم شبكة الكهرباء، فضلاً عن نتائج الاجتماعات التنسيقية المنعقدة بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة المشروعات المقترحة لدعم شبكة الكهرباء، وكذا مقترح الوزارة بشأن توفير التمويلات اللازمة لدعم شبكة الكهرباء.
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