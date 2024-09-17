كندا والمكسيك تتطلعان لأسواق الغاز الطبيعي في آسيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه كندا والمكسيك نحو استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات لبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك في وقت يشهد فيه القطاع تباطؤاً في الولايات المتحدة، أكبر مُورد للغاز في العالم، نتيجة تجميد التصاريح اللازمة لتوسيع الإنتاج.

تتوقع شركة الاستشارات“ريستاد إنرجي” تدفق استثمارات بنحو 63 مليار دولار في قطاع الغاز الطبيعي المسال في كندا والمكسيك، وتشمل هذه الاستثمارات قيد الإنشاء وأخرى تنتظر قرارات الاستثمار النهائية.

يأتي هذا الازدهار في وقت تتباطأ فيه الإعلانات عن مشاريع جديدة في الولايات المتحدة، حيث أدى تجميد إدارة الرئيس جو بايدن للتصاريح الجديدة لتصدير الغاز إلى خلق حالة من عدم اليقين حول مستقبل الاستثمار في هذا القطاع، إذ تعكف الإدارة على دراسة الفوائد والمخاطر المحتملة لازدياد صادرات الغاز الطبيعي.

موضوعاتدانييل جروس يكتب: الطاقة النظيفة.. تحسن اقتصادي وتدهور جيوسياسي مسح: الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التجزئة

تسعى كل من كندا والمكسيك إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود في الأسواق الآسيوية، مما يعزز المنافسة على تصدير الغاز الطبيعي المسال بين دول أمريكا الشمالية، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وتتمركز معظم المشاريع المخطط لها على السواحل الغربية للبلدين، مما يتيح وصولاً أسرع وأقل تكلفة إلى الأسواق الآسيوية، دون الحاجة للمرور عبر قناة بنما التي أصبحت نقطة اختناق في تجارة الغاز العالمية.

تشير تقديرات شركة“وود ماكينزي” إلى أن القدرة التصديرية لكندا قد تصل إلى 36.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2040، بينما يمكن أن تصدر المكسيك 36.7 مليون طن سنويًا. يأتي ذلك مقارنة بالكميات الحالية البالغة 0.49 مليون طن سنويًا في المكسيك وصفر في كندا.

ومع ذلك، ستظل هذه الأرقام متواضعة مقارنةً بحجم الصادرات الأمريكية، حيث من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى تصدير 325.83 مليون طن سنويًا بحلول 2040. وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة صدرت حوالي 88 مليون طن العام الماضي.

من المتوقع أن تدخل كندا سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى العام المقبل، من خلال مشروع تدعمه شركة“شل” في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقد أعلنت“شل”، التي تمتلك 40% من المشروع، أن مشروع“إل.إن.جي كندا”، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية المتوقعة 14 مليون طن سنويًا، قد اكتمل بنسبة تزيد على 90%، ومن المقرر بدء شحن أولى شحنات الغاز بحلول منتصف عام 2025.

هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في كندا ويأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

ووفقًا لـ”وود ماكينزي”، من المتوقع أن ينتج المشروع 13.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، ما يجعله مصدرًا رئيسيًا جديدًا للإمدادات المتجهة إلى آسيا.

في هذا السياق، قال مارك بونوني، المحلل في“وود ماكينزي”:“ستصبح كندا محور الحديث خلال الأعوام المقبلة مع بدء تشغيل المشاريع الجديدة”.

وبالمثل، بدأت المكسيك في تطوير صناعتها التصديرية الخاصة على الساحل الغربي، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز في آسيا، ومع ذلك، تواجه كل من كندا والمكسيك تحديات كبيرة في طريقهما نحو دخول هذا السوق.

ورغم الطموحات الكبيرة، لا تمتلك كندا حتى الآن منشأة تصدير للغاز الطبيعي المسال جاهزة للعمل، كما أن بعض المشاريع قد واجهت تأخيرات طويلة نتيجة التعقيدات التنظيمية.

أما في المكسيك، فالتحديات مختلفة نوعًا ما، حيث يعتمد جزء كبير من مشاريعها التصديرية على استيراد الغاز الطبيعي من حوض بارميان في الولايات المتحدة، مما يجعلها تحت رحمة التشريعات الأمريكية والتجميد الذي فرضته واشنطن على تصاريح التصدير.