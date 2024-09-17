30% نموًا مستهدفًا بمبيعات تكنو سيدز للبذور العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“تكنو سيدز” زيادة مبيعاتها من بذور الذرة إلى 1.7 ألف طن بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 1.3 ألف طن خلال العام الماضى بنمو 30%.
قال المهندس محمود حمودة، الرئيس التنفيذى لشركة تكنو سيدز، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركة تنتج نحو 1.5 ألف طن من تقاوى بذور الذرة المختلفة سنويًا، وتستحوذ على حصة 15% من السوق المحلى، وتستهدف الوصول إلى 25% خلال 5 سنوات مقبلة.
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وأضاف حمودة لـ”البورصة”، أن الشركة تصدر 20% من إنتاجها للجزائر والسعودية وليبيا والسودان والأردن، وتستهدف الوصول بنسبة صادراتها إلى 30% من إنتاجها بنهاية العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تسعى لإنتاج كافة الأنواع التى تسد حاجة السوق من البذور المستوردة، وتستنبطها فى محطتها البحثية، ويتم تجربتها وزراعتها من قبل الشركة، ثم بعد ذلك تسجيلها فى مركز البحوث الزراعية، ومن ثم توجيهها للمزارع من خلال وكلائها.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك شبكة توزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، بواقع 18 وكيلًا و250 موزعًا وتاجرًا.
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