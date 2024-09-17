Tuesday, 17 September 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


30% نموًا مستهدفًا بمبيعات تكنو سيدز للبذور العام الحالى

9/17/2024 2:45:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة“تكنو سيدز” زيادة مبيعاتها من بذور الذرة إلى 1.7 ألف طن بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 1.3 ألف طن خلال العام الماضى بنمو 30%.

قال المهندس محمود حمودة، الرئيس التنفيذى لشركة تكنو سيدز، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركة تنتج نحو 1.5 ألف طن من تقاوى بذور الذرة المختلفة سنويًا، وتستحوذ على حصة 15% من السوق المحلى، وتستهدف الوصول إلى 25% خلال 5 سنوات مقبلة.

موضوعات متعلقة “التموين”: فرص استثمارية بمشروعات الصوامع والمناطق اللوجستية مع إيطاليا تعاون مصرى أمريكى لتيسير تصدير الأجهزة الكهربائية المنزلية للخليج كوستاريكا تفتح أبوابها أمام البصل المصرى

وأضاف حمودة لـ”البورصة”، أن الشركة تصدر 20% من إنتاجها للجزائر والسعودية وليبيا والسودان والأردن، وتستهدف الوصول بنسبة صادراتها إلى 30% من إنتاجها بنهاية العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تسعى لإنتاج كافة الأنواع التى تسد حاجة السوق من البذور المستوردة، وتستنبطها فى محطتها البحثية، ويتم تجربتها وزراعتها من قبل الشركة، ثم بعد ذلك تسجيلها فى مركز البحوث الزراعية، ومن ثم توجيهها للمزارع من خلال وكلائها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك شبكة توزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، بواقع 18 وكيلًا و250 موزعًا وتاجرًا.

MENAFN17092024000202011048ID1108684295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث