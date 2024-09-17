30% نموًا مستهدفًا بمبيعات تكنو سيدز للبذور العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“تكنو سيدز” زيادة مبيعاتها من بذور الذرة إلى 1.7 ألف طن بنهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 1.3 ألف طن خلال العام الماضى بنمو 30%.

قال المهندس محمود حمودة، الرئيس التنفيذى لشركة تكنو سيدز، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركة تنتج نحو 1.5 ألف طن من تقاوى بذور الذرة المختلفة سنويًا، وتستحوذ على حصة 15% من السوق المحلى، وتستهدف الوصول إلى 25% خلال 5 سنوات مقبلة.

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وأضاف حمودة لـ”البورصة”، أن الشركة تصدر 20% من إنتاجها للجزائر والسعودية وليبيا والسودان والأردن، وتستهدف الوصول بنسبة صادراتها إلى 30% من إنتاجها بنهاية العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تسعى لإنتاج كافة الأنواع التى تسد حاجة السوق من البذور المستوردة، وتستنبطها فى محطتها البحثية، ويتم تجربتها وزراعتها من قبل الشركة، ثم بعد ذلك تسجيلها فى مركز البحوث الزراعية، ومن ثم توجيهها للمزارع من خلال وكلائها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك شبكة توزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، بواقع 18 وكيلًا و250 موزعًا وتاجرًا.