Tuesday, 17 September 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزى يسحب سيولة بنحو 1.15 تريليون جنيه بعطاء السوق المفتوح اليوم

9/17/2024 2:07:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سحب البنك المركزى المصرى سيولة بنحو 1.15 تريليون جنيه اليوم الثلاثاء، من خلال عمليات السوق المفتوح من 26 بنكًا، بفائدة 27.75%.

وارتفعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بنسبة 45.54% مقارنة بقيمة العملية يوم الثلاثاء الماضى، وسجلت حينها 795.3 مليار جنيه، وذلك بعد تراجع 34.3% مقارنة بالثلاثاء 3 سبتمبر الجارى.

موضوعات متعلقة البنك المركزى المصرى يشارك فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” الحركة التصحيحية تدفع مؤشرات البورصة لاستكمال رحلة الهبوط رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة

وارتفع رصيد السيولة المسحوبة بنهاية شهر أغسطس الماضى إلى نحو 1.06 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.002 تريليون جنيه فى يونيو.

وأعلن“المركزى” أن العملية الرئيسية لربط الودائع ستتم بأسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة منذ 23 أبريل الماضى، فى إطار إدارته للسيولة وتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة وفق خطة البنك المركزى بخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية العام المقبل.

وارتفع مؤشر التضخم العام إلى 25.6% خلال أغسطس الماضى، بعد تراجع لمدة 5 أشهر متتالية، وقال“مدبولى” إن ارتفاع التضخم الشهر الماضى كان متوقعًا نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا.

MENAFN17092024000202011048ID1108684122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث