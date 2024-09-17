المركزى يسحب سيولة بنحو 1.15 تريليون جنيه بعطاء السوق المفتوح اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) سحب البنك المركزى
المصرى سيولة بنحو 1.15 تريليون جنيه اليوم الثلاثاء، من خلال عمليات السوق المفتوح من 26 بنكًا، بفائدة 27.75%.
وارتفعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بنسبة 45.54% مقارنة بقيمة العملية يوم الثلاثاء الماضى، وسجلت حينها 795.3 مليار جنيه، وذلك بعد تراجع 34.3% مقارنة بالثلاثاء 3 سبتمبر الجارى.
موضوعات متعلقة البنك المركزى
المصرى يشارك فى مبادرة“بداية جديدة لبناء الإنسان” الحركة التصحيحية تدفع مؤشرات البورصة
لاستكمال رحلة الهبوط رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة
وارتفع رصيد السيولة المسحوبة بنهاية شهر أغسطس الماضى إلى نحو 1.06 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.002 تريليون جنيه فى يونيو.
وأعلن“المركزى” أن العملية الرئيسية لربط الودائع ستتم بأسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة منذ 23 أبريل الماضى، فى إطار إدارته للسيولة وتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة وفق خطة البنك المركزى بخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية العام المقبل.
وارتفع مؤشر التضخم العام إلى 25.6% خلال أغسطس الماضى، بعد تراجع لمدة 5 أشهر متتالية، وقال“مدبولى” إن ارتفاع التضخم الشهر الماضى كان متوقعًا نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا.
MENAFN17092024000202011048ID1108684122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.