المركزى يسحب سيولة بنحو 1.15 تريليون جنيه بعطاء السوق المفتوح اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) سحب المصرى سيولة بنحو 1.15 تريليون جنيه اليوم الثلاثاء، من خلال عمليات السوق المفتوح من 26 بنكًا، بفائدة 27.75%.

وارتفعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بنسبة 45.54% مقارنة بقيمة العملية يوم الثلاثاء الماضى، وسجلت حينها 795.3 مليار جنيه، وذلك بعد تراجع 34.3% مقارنة بالثلاثاء 3 سبتمبر الجارى.

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وارتفع رصيد السيولة المسحوبة بنهاية شهر أغسطس الماضى إلى نحو 1.06 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.002 تريليون جنيه فى يونيو.

وأعلن“المركزى” أن العملية الرئيسية لربط الودائع ستتم بأسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة منذ 23 أبريل الماضى، فى إطار إدارته للسيولة وتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة وفق خطة البنك المركزى بخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية العام المقبل.

وارتفع مؤشر التضخم العام إلى 25.6% خلال أغسطس الماضى، بعد تراجع لمدة 5 أشهر متتالية، وقال“مدبولى” إن ارتفاع التضخم الشهر الماضى كان متوقعًا نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا.