زوهو تضيف قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى منصة زوهو أناليتيكس

MENAFN - Asdaf News) أطلقت شركة زوهو كوربوريشن، الشركة التكنولوجية الرائدة عالمياً، إصداراً جديداً من منصتها الخاصة ذات الخدمة الذاتية لتحليلات الأعمال التجارية،. ويقدم التحديث تحسينات كبيرة بما في ذلك الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبناء نماذج التعلم الآلي المخصصة والتكامل مع أوبن إيه آي، إلى جانب تحسين إدارة البيانات وإمكانية تطوير المنصة. وتمكّن هذه الميزات الشركات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر استنارة، بالإضافة إلى مساعدتها في فهم عملائها وتوقع التوجهات المستقبلية وتحسين سير العمليات.

تم تعزيز زوهو أناليتيكس بالقدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما يتيح الوصول إلى الرؤى التشخيصية، والتحليل التنبؤي، والتوليد التلقائي للتقارير واللوحات الإرشادية. وتتيح هذه الميزات إضافة أساسية إلى التحسينات في إدارة البيانات، وهو ما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة ومستندة إلى البيانات الدقيقة. وتقدم المنصة الآن إمكانيات موسعة لإدارة البيانات، بما فيها المزيد من مصادر وموارد البيانات، ما يتيح للشركات الوصول إلى مجموعة أوسع من مصادر البيانات، وأتمتة آليات العمل المتعلقة بالبيانات، وتوحيد مقاييس الأعمال.

كما دمجت زوهو أناليتيكس العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إمكانية الاستعلام بلغة طبيعية سلسة من خلال آسك زيا الذي يدعم عدة لغات، بما فيها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. كما أصبحت المنصة أكثر مرونة وقابلة للتوسع، مما يسمح للشركات بتخصيص المنصة لتلبية احتياجاتها المحددة والتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة.

ويقدم الإصدار الأخير من المنصة طبقة المقاييس الموحدة التي تتيح للمستخدمين إدارة جميع مقاييس أعمالهم في مكان واحد. وتشمل ذلك تعريفها، وتوحيدها ومراقبتها وتصنيفها والتحكم في الوصول إليها. كما تتميز بنموذج أوتو إم إل ، وهو مساعد بدون تعليمات برمجية يسهل عملية بناء النماذج المخصصة للتعلم الآلي. فهو يتعامل تلقائياً مع المهام مثل هندسة الميزات، وضبط المعلمات، وتحليل النماذج الشامل، مما يتيح للمستخدمين التركيز على تدريب النماذج، واختبارها، ومقارنتها، ونشرها وإدارتها. ويوفر كود ستوديو بيئة تطوير مدمجة للغة بايثون للبرمجة، ما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يفضلون نهجاً أكثر عملية. وهذا يتيح للمستخدمين كتابة نماذج التعلم الآلي المخصصة، وادخال نماذج البايثون أو المكتبات الخارجية، وتنفيذها داخل المنصة. تتميز المنصة بمرونة عالية، مما يسمح للشركات بالتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة. وهذا التوسع يمكّن الشركات من تخصيص زوهو أناليتيكس لتلبية احتياجاتها المحددة والحصول على ميزة تنافسية.

ويقدم الإصدار الجديد من زوهو أناليتيكس أكثر من 100 تحديث، بما في ذلك التصور الجديد، وبناء لوحات القيادة المحسّنة، ومراجعة ومراقبة المسؤولين، وتطبيقات الجوال المجددة، ودعم الكتابة من اليمين إلى اليسار، والمزيد.

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