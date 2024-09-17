هيئة دبي للطيران المدني تُشارك في الدورة 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكيّة بدبي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 17 سبتمبر 2024: تُشارك هيئة دبي للطيران المدني في الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الحدث الرائد في مجال التنقّل الذكي ورقمنة النقل، والذي تنظّمه "إرتيكو" وتستضيفه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الفترة من 16 حتى 20 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وتسلّط الهيئة عبر منصتها في الحدث، الضوء على خدماتها الرئيسة وتحديداً المتعلقة بالطائرات بدون طيار وأنظمتها الاستقلالية، وتقدم شرحاً متكاملاً عنها ، وذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات السارية. وسوف يتم تقديم عروض مرئية شاملة لجميع خدماتها ومبادراتها وأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية والابتكارية ذات الصلة.
وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: "إنّ مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً من مكانتها كأحد أبرز الروّاد في مجال الطيران، وتأكيداً على مسؤوليتنا بتوفير خدمات عالية الجودة في مجال النقل، والتي تُواكب أحدث اتجاهات التنقّل الذكي، وتُساهم في تعزيز كفاءة وسلامة قطاع الطيران المدني في الإمارة وترفع من مساهمته في الاقتصاد المحلّي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكّد أنّ قطاع الطيران المدني أصبح اليوم يشكل أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها اقتصاد الدولة".
وأضاف: "سنواصل جهودنا لتعزيز فعاليات الحوكمة وتوفير خدمات الدعم المستمر لجميع الشركاء، والعمل على تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية "دبي مطاراً للعالم"، وترسيخ الابتكار واستشراف المستقبل، عبر مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران وضمان تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم استراتيجيّة دبي لمستقبل التنقّل الذكي، في وقت تستعدّ فيه الإمارة لاحتضان أكبر مطار في العالم والمتمثل بمطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله وتشغيله كُلياً".
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