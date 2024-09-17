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نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلة عبلة سعدات

9/17/2024 8:14:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلة عبلة سعدات (67 عاماً) من رام الله، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات، التي اعتُقلت صباح اليوم الثلاثاء من منزلها في رام الله، ضمن حملة اعتقالات واسعة نفذها جيش الاحتلال في الضفة، وطالت 30 مواطنًا من بينهم امرأة أخرى، وطالبة في جامعة بيرزيت.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، أن استهداف سعدات، يأتي في إطار عمليات استهداف واسعة طالت النساء والفتيات منذ بدء حرب الإبادة، إذ بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين النساء من الضفة نحو (410)، إلى جانب العشرات من غزة، كما يأتي في أكثر المراحل وأشدها على المعتقلات والمعتقلين مع تصاعد جرائم الاحتلال الممنهجة بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الحرب.

وتابع، أن سياسة استهداف النساء ومنهن زوجات معتقلين عبر عمليات الاعتقال، تشكّل امتداداً لسياسة تاريخية ممنهجة مارسها الاحتلال ولا يزال، وتصاعدت بعد الحرب، كما مراحل سابقة ارتفعت فيها وتيرة المواجهة مع الاحتلال، إلا أن المتغير فقط هو بمستوى الجرائم وكثافتها.

وأشار نادي الأسير، إلى أن سعدات وهي أم لأربعة أبناء، كانت قد تعرضت للاعتقال الإداري عام 2003، وللتحقيق عام 1987، هذا فضلا عن عمليات التنكيل التي تعرضت لها وعائلتها، منذ سنوات الثمانينيات حتى اليوم.

وذكر، أن سعدات تعاني مشاكل صحية، وهي بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية، لافتاً إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال، ارتفع إلى (98) (المعلومة هوياتهن)، مع اعتقال ثلاث نساء اليوم، من وبينهن ثلاث معتقلات من غزة.

وجدد نادي الأسير، مطالبته للمنظمات الحقوقية الدولية باستعادة دورها ووقف حالة العجز المستمرة أمام حرب الإبادة وجرائم الاحتلال، ومنها الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات.

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