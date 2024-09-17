الاحتلال يهدم منزلين في خربة جبارة جنوب طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNNهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين مأهولين بالسكان في قرية خربة جبارة جنوب محافظة طولكرم.

وقال رئيس المجلس القروي في جبارة رائد محمود للـوكالة رسمية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان حاصرت موقع عملية الهدم، من جهته الغربية المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وأجبرت المواطنين على مغادرة المنطقة، وشرعت بهدم المنزلين.

وأضاف، أن مساحة المنزلين 100 متر مربع لكل منهما، ويقعان في المنطقة الغربية للقرية، ويعودان للمواطنين محمد جبارة وعوني جبارة.

وأشار، إلى أن المواطنين جبارة يملكان أوراقا ثبوتية "طابو"، وأُخطرا قبل نحو شهر بالإخلاء والهدم، وقد بذلا منذ اللحظة الأولى جهودا مع محامين بالإجراءات القانونية، إلا أنهما تفاجأا بجرافات الاحتلال التي تشرع بعملية الهدم قبل انتهاء موعد الإخطار، ودون إعطاء مهلة لأصحابها بإخلاء محتوياتهما.

بدوره، قال صاحب أحد المنزلين محمد جبارة، إنه تفاجأ بجرافات الاحتلال التي تهدم منزله دون السماح بإخلائه من المحتويات، إذ أجبر جنود الاحتلال العائلة على مغادرة المنزل بالقوة.

واعرب، إلى أن عملية الهدم تمت قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال إجراءات وقف الهدم، وهي 30 يوما، وجرت عملية الهدم بوجود محاميهم الذي كان موجودا بالصدفة عند أصحاب المنزل، ولم يكترثوا بطلبه، وشرعوا بالهدم والتجريف.

وأكد جبارة، أنه يملك الأوراق القانونية "الطابو"، التي تؤكد ملكيته للأرض التي أقام عليها المنزل المكون من طابق، معربا عن استنكاره لهذه الإجراءات التي لا مبرر لها سوى العقاب والتهجير.

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