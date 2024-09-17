اختيار الكويت ضمن 32 دولة رائدة حول العالم في خطة تسريع مكافحة السمنة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

بتنسيق مشترك ما بين وزارة الصحة، ومكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، أُقيمت ورشة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ خطة تسريع وقف السمنة في دولة الكويت، تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة

د. المنذر الحساوي.

تأتي هذه الورشة في ضوء ترشيح الكويت كواحدة من بين 32 دولة رائدة للمشاركة في الخطة العالمية لتسريع جهود القضاء على السمنة، منها خمس دول في إقليم شرق المتوسط.

واستعرضت الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن عدة جهات رسمية في الدولة وخبراء من منظمة الصحة العالمية، آلية تنفيذ خطة تسريع وتيرة القضاء على السمنة في الدولة، مع التركيز على المدة الزمنية المتوقع تحقيقها.

وأكد الخبراء المشاركون على أن الخطة تهدف إلى تقليل معدلات السمنة التي تشكل عبئًا صحيًا كبيرًا على المجتمعات، من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تعتمد على الأدلة العلمية.

وفي هذا السياق، أكدت د.حسناء عياد، مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة، أن اختيار الكويت لهذا البرنامج يعكس التزامًا قويًا وقيادة واعية تدعم الشراكة متعددة القطاعات والالتزام السياسي من أعلى المستويات لتحقيق الصحة للجميع. وأن خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 تضمنت مشاريع تهدف إلى خفض معدلات السمنة في دولة الكويت.

وقالت عياد، إنه في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تطوير خارطة طريق وطنية تهدف إلى تسريع العمل على السمنة في الكويت من خلال اتباع نهج مثبت يعتمد على الأدلة. وذلك من خلال تحدي الوضع الراهن وتعزيز الجهود المشتركة عبر القطاعات والوعي المجتمعي، وتحفيز العمل الجماعي، ووضع معيار جديد لمعالجة السمنة على

المستوى

الوطني.