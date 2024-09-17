اختيار الكويت ضمن 32 دولة رائدة حول العالم في خطة تسريع مكافحة السمنة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
بتنسيق مشترك ما بين وزارة الصحة، ومكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، أُقيمت ورشة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ خطة تسريع وقف السمنة في دولة الكويت، تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة
د. المنذر الحساوي.
تأتي هذه الورشة في ضوء ترشيح الكويت كواحدة من بين 32 دولة رائدة للمشاركة في الخطة العالمية لتسريع جهود القضاء على السمنة، منها خمس دول في إقليم شرق المتوسط.
واستعرضت الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن عدة جهات رسمية في الدولة وخبراء من منظمة الصحة العالمية، آلية تنفيذ خطة تسريع وتيرة القضاء على السمنة في الدولة، مع التركيز على المدة الزمنية المتوقع تحقيقها.
وأكد الخبراء المشاركون على أن الخطة تهدف إلى تقليل معدلات السمنة التي تشكل عبئًا صحيًا كبيرًا على المجتمعات، من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تعتمد على الأدلة العلمية.
وفي هذا السياق، أكدت د.حسناء عياد، مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة، أن اختيار الكويت لهذا البرنامج يعكس التزامًا قويًا وقيادة واعية تدعم الشراكة متعددة القطاعات والالتزام السياسي من أعلى المستويات لتحقيق الصحة للجميع. وأن خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 تضمنت مشاريع تهدف إلى خفض معدلات السمنة في دولة الكويت.
وقالت عياد، إنه في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تطوير خارطة طريق وطنية تهدف إلى تسريع العمل على السمنة في الكويت من خلال اتباع نهج مثبت يعتمد على الأدلة. وذلك من خلال تحدي الوضع الراهن وتعزيز الجهود المشتركة عبر القطاعات والوعي المجتمعي، وتحفيز العمل الجماعي، ووضع معيار جديد لمعالجة السمنة على
المستوى
الوطني.
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