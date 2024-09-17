فنية البلدي الموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية
التاريخ
9/17/2024 8:06:59 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع يمتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب بمساحة 5.794.715 م2.
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