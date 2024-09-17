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فنية البلدي الموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية

9/17/2024 8:06:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع يمتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب بمساحة 5.794.715 م2.

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