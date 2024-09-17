فنية البلدي الموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية

تجدر الإشارة إلى أن الموقع يمتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب بمساحة 5.794.715 م2.

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