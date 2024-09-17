الوزير الجلال للطلاب أنتم عماد المستقبل وأمل الوطن وبالعلم تطوروا مهاراتكم وقدراتكم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الدوام المدرسي فرصة للإنجاز والتفوق وتحقيق الآمال والطموحات
عبدالعزيز الفضلي
تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة، د>نادر الجلال، صباح اليوم الثلاثاءـ، عددًا من مدارس التعليم العام، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد والوقوف على سير العملية التعليمية في المدارس، وذلك حرصًا على متابعة تنفيذ السياسات التعليمية على أرض الواقع والتأكد من جاهزية المرافق التعليمية والفصول الدراسية.
وفي هذه المناسبة، هنأ الوزير الجلال أبناءه الطلبة والطالبات بمناسبة العودة إلى مقاعد الدراسة، مشيرًا إلى أن بداية العام الدراسي فرصة جديدة للإنجاز والتفوق تتجدد فيها الآمال والطموحات، وتُزرع فيها بذور العلم والمعرفة التي ستثمر مستقبلًا واعدًا لأبنائنا المتعلمين في جميع المراحل الدراسية، مشددًا على أهمية بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة للاستكشاف والتعلم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لأنهم عماد المستقبل وأمل الوطن.
كما أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل القطاعات المعنية بعملية الاستعدادات في الوزارة، التي عملت بلا كلل خلال الفترة الماضية لضمان استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والإدارات المدرسية وكافة العاملين، مؤكدًا على أهمية استمرار تضافر كافة الجهود لتطوير البيئة التعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات الوطن الغالي وشعبه الكريم.
MENAFN17092024000130011022ID1108682424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.