الوزير الجلال للطلاب أنتم عماد المستقبل وأمل الوطن وبالعلم تطوروا مهاراتكم وقدراتكم

الدوام المدرسي فرصة للإنجاز والتفوق وتحقيق الآمال والطموحات





عبدالعزيز الفضلي



تفقد العالي والبحث العلمي ووزير بالوكالة، د>نادر الجلال، صباح اليوم الثلاثاءـ، عددًا من التعليم العام، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد والوقوف على سير العملية التعليمية في المدارس، وذلك حرصًا على متابعة تنفيذ السياسات التعليمية على أرض الواقع والتأكد من جاهزية المرافق التعليمية والفصول الدراسية.

وفي هذه المناسبة، هنأ الوزير الجلال أبناءه الطلبة والطالبات بمناسبة العودة إلى مقاعد الدراسة، مشيرًا إلى أن بداية العام الدراسي فرصة جديدة للإنجاز والتفوق تتجدد فيها الآمال والطموحات، وتُزرع فيها بذور العلم والمعرفة التي ستثمر مستقبلًا واعدًا لأبنائنا المتعلمين في جميع المراحل الدراسية، مشددًا على أهمية بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة للاستكشاف والتعلم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لأنهم عماد المستقبل وأمل الوطن.

كما أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل القطاعات المعنية بعملية الاستعدادات في الوزارة، التي عملت بلا كلل خلال الفترة الماضية لضمان استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والإدارات المدرسية وكافة العاملين، مؤكدًا على أهمية استمرار تضافر كافة الجهود لتطوير البيئة التعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات الوطن الغالي وشعبه الكريم.