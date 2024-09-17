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وزير العدل صدور المرسوم 93/2024 يؤكد حرص الكويت على مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان

9/17/2024 8:06:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي، أن صدور المرسوم بقانون رقم 93/2024 يؤكد حرص البلاد على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية الناشئة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها بمجال حقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال الوزير الوسمي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، ان تضمن المرسوم في مادته الثالثة استبدال المادة 53 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/1960 يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور دولة الكويت مبينا ان هذا التعديل التشريعي نتاج للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والخارجية.

وذكر ان نص المادة الجديد تضمن المعاقبة على "التعذيب للحمل على الاعتراف" علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد عن خمس سنوات وتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت "لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار" بعد أن كانت 500 دينار فقط.

واضاف انه تم استحداث نص جديد بمعاقبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة لمنعه كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه ونوعه.

MENAFN17092024000130011022ID1108682423

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