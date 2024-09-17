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الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد إرهاب المستعمرين وتدعو الفصائل إلى تفعيل لجان الحماية

9/17/2024 7:14:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء، من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في مناطق الأغوار والقرى المحيطة.

وأفادت الهيئة في بيان لها بأن هذه الاعتداءات وصلت إلى مستويات خطيرة، إذ يحرق المستعمرون المحاصيل الزراعية، ويدمرون المنازل، ويهجرون الأهالي، واقتحموا إحدى المدارس في منطقة أريحا، واعتدوا على الطلبة والهيئة التدريسية، واجبروهم على مغادرتها.

واعتبرت أن ما يحدث امتداد لسياسات التهجير والترويع التي مارستها العصابات الصهيونية قبل عام 1948 وأثناءه.

ودعت الهيئة الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها، وتفعيل لجان الحماية، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتنتقل هذه الهجمات من القرى إلى المدن.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات لا يمكن تبريره، وأنه من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفورية لحماية الشعب الفلسطيني من المستعمرين.

MENAFN17092024000205011050ID1108682149

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