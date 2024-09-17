أوتشا: التهجير القسري في قطاع غزة يفاقم الوضع الإنساني

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/PNN- أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الليلة الماضية، "أن إصدار أوامر الإخلاء الجماعي في قطاع غزة من دون ضمان وجود أماكن آمنة للنازحين، يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات آلاف الأشخاص".

وبحسب الموقع الرسمي لمكتب "اوتشا"، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي، أنه وجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85 بالمئة من سكان قطاع غزة حتى اليوم.

وأشار دوجاريك إلى أن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها البعض وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.

وحول وصول البعثات الإنسانية إلى شمال غزة، أفاد المتحدث الأممي بأنه وصل 37 مهمة إنسانية فقط خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي من بين 94 تم التخطيط لها، وفي جنوب غزة تم فقط تسهيل 50 بالمئة 243 مهمة إنسانية منسقة.

ونبه دوجاريك إلى أن مكتب "أوتشا" لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يوما وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات.