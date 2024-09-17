وزارة الزراعة تصدر نشرة توعوية حول موعد القطف الأمثل لثمار الزيتون

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، نشرة توعوية حول موعد القطف الأمثل لثمار الزيتون، بعد تحديد بدء الموسم في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضحت الزراعة، أنه بهدف الحصول على أفضل كمية زيتون وأجود زيت، يتم سنوياً تحديد موعد القطف الأمثل، وفقاً لمعطيات ومؤشرات علمية فنية، ومن أهمها: كمية الإشعاع الشمسي، ودرجة الحرارة، خلال موسم الشتاء، التي تؤثر في نمو البراعم الخضرية والزهرية وتمايزها، ودرجة الحرارة خلال موسم النضج بعد الإزهار إلى القطف، (الصنف عامل وراثي)، ونسبة تلون الثمار، وقوة تماسك الثمرة وسهولة فصلها، وكمية الأمطار، الري التكميلي (إن وُجد)، وطبيعة الحمل (السنة الماسية والسنة الشلتونية، تبادل الحمل / المعاونة)، وكمية حمل الشجرة، ونوع التربة، والموقع الجغرافي، ومكان الزراعة المشماس أو المذراة)، وعمليات الخدمة المختلفة (الحراثة والتسميد والتقليم والعناية، إلخ)، ودرجة الحموضة، ونسبة البيروكسايد في مثل هذا الوقت، مقارنة بنفس الدرجة والنسبة في الأعوام المنصرمة، وغيرها من العوامل.

وأوصت الوزارة بهذا الخصوص بما يلي:

يبدأ فتح معاصر الزيتون لغرض تجهيزها وصيانتها وتجريبها يوم الأحد الموافق 2024/10/6

يبدأ قطف الزيتون (صنف النبالي المحسن والأصناف المروية الأخرى يوم الخميس الموافق 2024/11/7

يبدأ موسم قطف الزيتون (صنف النبالي البلدي يوم الخميس الموافق 2024/10/10

يبدأ قطف الزيتون بغرض استخدامه للكبيس يوم الأحد الموافق 15/9/2024.

يجوز لمدير عام مديرية الزراعة تأخير موعد القطف في محافظته عن الموعد المذكور أعلاه، بناءً على المصلحة العامة، وذلك بعد التشاور مع الأطراف ذات العلاقة.

ملاحظات حول الموسم الحالي والظروف الجوية

كانت الأمطار الهاطلة خلال الموسم المنصرم أعلى من المعدل السنوي العام في محافظات الشمال والوسط بحوالي 125% من المعدل العام، بينما كان معدل الهطول المطري في جنوب الضفة الغربية أقل من المعدل العام بحوالي 20%، وكان لهذه الأمطار الأثر الإيجابي في أشجار الزيتون، وخصوصا في المحافظات الزيتونية، وكانت الظروف الجوية خلال فصل الشتاء نموذجية لنمو براعم أشجار الزيتون وتمايزها.

ترافقت فترة إزهار الزيتون في وسط وجنوب الضفة الغربية مع موجة حر عالية أدت إلى تقليل نسبة العقد في أزهار الزيتون، فيما كان تأثير هذه الموجة أقل في المحافظات الشمالية، كون عقد

الأزهار قد بدأ قبل التعرض لهذه الموجة.

امتاز الصيف الحالي بحرارته المرتفعة نسبياً، وهذا كان له أثر واضح في ظهور علامات العطش والإجهاد في ثمار الزيتون، وهنا تأتي أهمية تشجيع المزارعين على الري التكميلي لأشجار الزيتون. بشكل عام، فإن المناطق الشمالية وشبه الساحلية تنضج قبل المناطق الوسطى من الضفة الغربية التي تنضج قبل المناطق الجنوبية.

تباشر محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت (وخاصة المناطق الغربية منها بحمل جيد جداً نتيجة إزهار الزيتون المبكر في هذه المحافظات، ما جنّبها الأضرار التي وقعت على باقي المناطق، نتيجة الحرارة المرتفعة، التي أثرت سلباً في عقد أزهار الزيتون.

ونوهت إلى أن خبرة المزارعين المكتسبة والمتراكمة في تحديد الموعد الأمثل لقطف أشجارهم، باعتبارهم الأكثر معرفة بكل العوامل المحيطة بحقولهم.

مرفق بيان توضيحي بخصوص قطاع الزيتون وتحديد موسم القطاف لهذا العا



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