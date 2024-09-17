محافظ أريحا يتفقد مدرسة الكعابنة ويعلن حملة لتعزيز صمود تجمع عرب المليحات وشلال العوجا

MENAFN - Palestine News ) أريحا /PNN- تفقد محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ظهر اليوم الثلاثاء، مدرسة عرب الكعابنة الأساسية المختلطة (التحدي)، فيتجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا،التي تعرضت يوم أمس لاعتداء من قبل الاحتلال والمستعمرين.

وأعلن حمايل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد داخل المدرسة، لتسليط الضوء على اعتداءات المستعمرين المتكررة على كادرها وطلبتها،

عن حملة توفير مساعدات، تشمل تركيب وحدات إنارة، وكاميرات مراقبة، وتوفير طرود غذائية وقرطاسية، لدعم الأسر والأطفال في تجمعي عرب المليحات وشلال العوجا، بأريحا.

كما تطرّق إلى مؤشر الانتهاكات المتصاعدة التي تعرض له تجمع عرب المليحات في الآونة الأخيرة من الاحتلال ومستعمريه، بما في ذلك الاعتداء على الكادر التدريسي في مدرسة عرب الكعابنة، وتسميم 82 رأسا من الأغنام.

وأكد أن الرئيس محمود عباس كان على اطلاع على اعتداء المستعمرين على المدرسة منذ البداية، وكانت التعليمات واضحة في هذا الشأن بتوفير كل ما يلزم لدعم سكان المناطق المتضررة.

وشدد حمايل على أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد واهما أنه بممارساته القمعية يستطيع ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه، ولكننا نؤكد من خلال رسالتنا الرسمية، أن كل أشكال الإرهاب والعنف لن تزعزع إرادة الشعب الفلسطيني ولن تنال من ارتباط شعبنا الوثيق بأرضه وعقيدته.

وأضاف، أن الاحتلال مخطئ إذا ظن أن استخدام القوة العسكرية والأمنية سيكسر إرادة شعبنا، فالحلول العسكرية قد فشلت، وسنبقى صامدين، مهما طال الحصار المالي والاقتصادي.

وتابع: "رسالتنا هي رسالة تحد وإصرار على البقاء، إذا استمر الاحتلال في إطلاق النار علينا وتدمير بيوتنا، فإننا لن نتراجع، فنحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، والاعتداء على بدو المعرجات، هو اعتداء على كل فلسطيني".

من جانبه، قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" حسن مليحات لـ"وفا"، إن اعتداءات المستعمرين المكثفة في تجمع عرب المليحات وشلال العوجا تأتي في سبيل السيطرة على الأرض وتفريغها، من خلال خلق حالة رعب بين السكان والطلبة.

وأوضح أن حياة المواطنين في التجمعات البدوية على حافة الهاوية في ظل الاعتداءات المتتالية ضد سكانها، مشيرا إلى أن خارطة اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على السكان تحدث بشكل متنوع، على الطلبة وعلى السكان، وحتى على المتضامنين ونشطاء السلام.

يشار إلى أن عددا من المستعمرين المسلحين هاجموا يوم أمس الاثنين، تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية، واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين، قبل احتجازهم بالقوة، واعتقال مدير المدرسة، وأحد أهالي الطلبة، ما تسبب بحالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال.





