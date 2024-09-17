لاري إليسون يطيح بجيف بيزوس ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم

تجاوز لاري إليسون رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل، مجدداً مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم مع ارتفاع أسهم أوراكل.

وبلغت ثروة إليسون، الذي يمتلك نحو 40% من أوراكل، نحو 206.5 مليارات دولار، وقت إعداد هذا التقرير، بزيادة 8.8 مليارات دولار وفق ما أظهرت قائمة فوربس اللحظية لمليارديرات العالم.

وارتفع سهم أوراكل بنحو 5% إلى أكثر من 170 دولاراً، ما عزز ثروة إليسون، فيما تراجع سهم أمازون 0.6% ما خفض ثروة بيزوس البالغة 202.9 مليار دولار، بنحو 1.5 مليار دولار.

يشار إلى أن لاري إليسون أزاح جيف بيزوس عن موقع الوصافة لفترة وجيزة يوم الجمعة الماضي قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث.

ويتربع إليسون في المركز الثاني ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم خلف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك البالغة ثروته 251.4 مليار دولار، فيما يحتل بيزوس المرتبة الثالثة متقدماً على مؤسس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ (183.5 مليار دولار).

وزادت ثروة إليسون 34.2 مليار دولار منذ 6 سبتمبر الجاري، عندما كان يحتل المرتبة الخامسة بين مليارديرات العالم بثروة 172 مليار دولار.

وقفز سهم أوراكل 21% خلال جلسات التداول الخمس الماضية بعد تقرير أرباح قوي وتوجيهات مستقبلية متفائلة، متجاوزاً توقعات المحللين، كما أعلنت شركة البرمجيات السحابية شراكة مع Amazon Web Services لتضاف إلى اتفاقات سابقة مع Google و Microsoft.

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