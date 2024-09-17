الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 43

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحليةوالرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.