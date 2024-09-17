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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 70 دولار

9/17/2024 5:23:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ
73.70 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
74.01 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.14 دولار لتبلغ
72.75 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.44 دولار لتبلغ
70.09 دولار للبرميل.

وتتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) والممتد لغاية يوم غد وما سيتمخض عنه من قرارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وحول آخر تطورات الإعصار فرانسين قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الاثنين إن أكثر من 12 في المئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ظل متوقفا في أعقاب الإعصار.

وفي سياق آخر تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس الماضي في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة كما انخفض إنتاج مصافي النفط هناك للشهر الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب على الوقود.


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