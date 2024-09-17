سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 70 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ
73.70 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
74.01 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.14 دولار لتبلغ
72.75 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.44 دولار لتبلغ
70.09 دولار للبرميل.
وتتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) والممتد لغاية يوم غد وما سيتمخض عنه من قرارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.
وحول آخر تطورات الإعصار فرانسين قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الاثنين إن أكثر من 12 في المئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ظل متوقفا في أعقاب الإعصار.
وفي سياق آخر تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس الماضي في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة كما انخفض إنتاج مصافي النفط هناك للشهر الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب على الوقود.
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