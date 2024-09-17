مدير عام الإعاقة تحدد مواعيد استقبالها وقياديي الهيئة للمراجعين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا، عن تحديد يوم الخميس اسبوعياً لاستقبالها المراجعين من ذوي الإعاقة وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في منطقة حولي، للاستماع للشكاوى والمقترحات ولرفع كافة المعوقات التي تواجههم.
كما تم تحديد الأيام التالية لقياديي الهيئة لمقابلة المواطنين:
- نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف د. خليفة الهيلع يوم الأحد اسبوعيا.
- نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالتكليف خالد الحربي يوم الاثنين اسبوعيا.
- نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالتكليف أفنان الحسيني يوم الثلاثاء اسبوعيا.
وذلك ابتداء من 22 الجاري عن طريق منصة "تواصل" من الساعة 9:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً اسبوعيا.
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