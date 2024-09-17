مدير عام الإعاقة تحدد مواعيد استقبالها وقياديي الهيئة للمراجعين

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبان

أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا، عن تحديد يوم الخميس اسبوعياً لاستقبالها المراجعين من ذوي الإعاقة وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في منطقة حولي، للاستماع للشكاوى والمقترحات ولرفع كافة المعوقات التي تواجههم.

كما تم تحديد الأيام التالية لقياديي الهيئة لمقابلة المواطنين:

- نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف د. خليفة الهيلع يوم الأحد اسبوعيا.

- نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالتكليف خالد الحربي يوم الاثنين اسبوعيا.

- نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالتكليف أفنان الحسيني يوم الثلاثاء اسبوعيا.

وذلك ابتداء من 22 الجاري عن طريق منصة "تواصل" من الساعة 9:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً اسبوعيا.