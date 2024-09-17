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صناديق التكافل النقابية.. هل تتمكن من تجاوز عقدة تحديات عجزها؟

9/17/2024 5:12:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان– واجهت الصناديق السيادية للنقابات المهنية خلال الأعوام الأخيرة تحديات عديدة، لكن أبرزها تمثلت بعجز هذه الصناديق، وتحديدا صناديق التكافل والتقاعد، عن تغطية مشتركيها في حالات العجز أو الوفاة.
وتبدى هذا العجز لدى النقابات في تراجع تسديد الاشتراكات من المشتركين، وارتفاع عدد المنتسبين، وغيرها من الإشكاليات التي تتعلق بتشغيل أموال الصناديق، وضعف خطط الدراسات الاكتوارية لها، أو حتى انتفائها.
نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، بين أن "لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي في النقابة، طورت من وضع الصندوق، لكنها لم تصرف أي بدل عجز لأي من الأعضاء"، فيما أشار إلى أن الذمم المالية المستحقة على الأعضاء المفصولين فيه لأسباب عديدة، زادت على المليون دينار في الأعوام الماضية.
وأكد أمين صندوق لجنة التكافل في نقابة المقاولين ياسين الطراونة، أن الصندوق بالرغم من أنه من الصناديق الجيدة بين صناديق النقابات، لكنه يحتاج لتمسك الهيئة العامة به وتطويره، ودعمه بتسديد التزامات المشتركين.
ووافقت الهيئة العامة للصندوق، على مقترح بخصوص طلب تقسيط المبالغ المترتبة على المشتركين حتى نهاية العام الحالي، بواقع 25 % كدفعة أولى، والباقي دفعات متساوية حتى السداد التام، وفقه، إذ دعا المشتركين لمتابعة إصدار تعليمات نظام الصندوق في ديوان التشريع والرأي.
ولم تبتعد نقابة المهندسين عما أقدمت عليه "المقاولين" كثيرا، بحيث أكد رئيس لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي فيها مقدّر عكروش، أن الصندوق يعمل على تأمين وصرف مبلغ مالي تكافلي مجد يقدّر بنحو 50 ألف دينار للمشتركين القدامى في حالة العجز و70 ألف دينار للمشتركين للجدد بعد تعديل النظام.
وأوضح عكروش، أن الاشتراك في الصندوق اختياري وليس إلزاميا، وبالتالي فمن يرغب بالاشتراك، عليه الالتزام بتسديد اشتراكاته، وتحقيق متطلبات الانتساب كما ينص النظام.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لصندوق المهندسين في العام 2020، وأجريت عليه تعديلات رفدته بمزيد من المشتركين، وركزت على تخفيض بدل الاشتراك كرصيد فيه للمشتركين من 200 دينار إلى 150 دينارا، لإتاحة الفرصة للمهندسين الشباب وتحفيزهم على الاشتراك فيه، بالإضافة لتخفيض الحد الأعلى لسن الاشتراك إلى الـ45 عاما، بدلا من 50.
وأوضح عكروش، أن الصندوق يدفع للمشتركين في حالة العجز، مبلغا يصل لـ50 ألف دينار، وذلك بدفع 10 % من القيمة سلفا، والباقي يقسط على 45 شهرا، مشددا على أن الصندوق مستقل ماليا، وبالتالي لا يقوم بدعم أي صندوق آخر في النقابة، وإيراداته هي من الاشتراكات أو عن طريق تشغيل مبالغ منه في "الاستثمار الآمن".
إلى ذلك، قال نقيب أطباء الأسنان د. عازم القدومي، إن الصندوق الذي أنشئ في العام 1998، يُعنى بتعويض طبيب الأسنان في حالة الوفاة أو العجز، لافتا إلى أنه توقف عن العمل في العام 2016 لصدور نظام له، بعد أن كان يعمل وفق تعليمات خاصة به كانت تنص على أن المشترك فيه يدفع 100 دينار ثم يخصم من حسابه 10 دنانير عند كل حالة وفاة.
ولفت إلى أن التعديلات التي طرأت عليه سمحت باشتراك أطباء الأسنان المتقاعدين، فأصبح يصرف للمتقاعدين وللوفاة والعجز الكامل، ما أدى لتقديم شكاوى من بعض أعضاء النقابة تفيد بأن هذا الإجراء يشكل عبئا ماليا عليهم كمشتركين.
وأشار القدومي إلى أنه في العام 2017 جرى تحويل التعليمات إلى نظام، وقدم مشروع متكامل للنظام، بحيث يصبح عمل الصندوق بموجبه، وهذا ما حدث في العام نفسه، وجرى تعديل الدفع بدل 10 دنانير عند حالة الوفاة إلى 15 دينارا.
وأوضح القدومي، أنه منذ ذلك التاريخ وحتى مطلع العام 2020 توقف الصندوق عن الصرف لأسباب لها علاقة باختلاف في وجهات النظر حينها، مشددا على أنه في العام 2019 جرت مخاطبة ديوان التشريع، وأنه يمكن تطبيق النظام على مشتركي الصندفق ممن اشتركوا فيه عندما كان يعمل بموجب تعليمات.
وبين أنه منذ ذلك الوقت، بدأت النقابة بعملية صرف المستحقات ولكن ليس للكل، جراء تراكم أعداد المستحقين، بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مشددا على أن إدارة الصندوق تعمل على إنهاء الملفات العالقة كافة، وأن الصندوق ما يزال يعمل ويصرف بحذر، حتى لا يرهق المشتركين بدفع مبالغ كبيرة.
وأوضح القدومي أن معدل الصرف لحالات الوفاة والعجز تبلغ بين 7 إلى 9 آلاف دينار، كل حسب عدد المشتركين لحظة الوفاة.

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