ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح

(MENAFN
- Al Watan)
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح ــ رحمه الله ــ.
وقال سمو ولي العهد: " تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح ــ رحمه الله ــ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
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