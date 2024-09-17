استثمر في السعودية (وزارة الاستثمار) شريك استراتيجي للمعرض السعودي للفنادق والضيافة 2024

MENAFN - Al Watan) تجاوزت مؤشرات الأداء الرئيسية لجميع أسواق الضيافة الرئيسية في المملكة العربية السعودية مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لأحدث مراجعة لسوق العقارات في الشرق الأوسط من سي بي آر إي، مع زيادة بنسبة 20.0٪ في إجمالي أعداد المسافرين اعتبارا من 21 مايو 2024. تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3٪ إلى 10٪، ومن أجل تلبية الطلب، من المتوقع الانتهاء مما يقرب من 320،000 غرفة فندقية جديدة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030.

ويهدف الكشف مؤخراً عن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي (TIEP)، الذي يتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في الضيافة كمكون رئيسي، إلى خلق مشهد استثماري أكثر جاذبية في المملكة من خلال تسهيل الأمر على المستثمرين الدوليين والمحليين والأكثر فعالية من حيث التكلفة للقيام بأعمال تجارية في قطاع الضيافة وتنويع العروض السياحية في المملكة العربية السعودية.

سيقام المعرض السعودي للفنادق والضيافة الذي طال انتظاره في المملكة العربية السعودية، والذي تنظمه شركة دي إم جي إيفنتس وكاوون العالمية، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مع التركيز على معالجة التحديات الحرجة التي يواجها قطاع الضيافة حالياً. ومن بين التحديات العديدة التي تواجه الصناعة، تشمل بعض الموضوعات الساخنة التي ستتم مناقشتها جذب المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتسريع التحول الرقمي في الفنادق لتعزيز تجارب الضيوف والارتقاء بسياحة الطهي في المملكة العربية السعودية بنكهات عالمية ومحلية.

وتعد الشراكة الاستراتيجية لوزارة الاستثمار السعودية مع معرض الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية مهمة لأنها تعزز مشهد الضيافة في المملكة وتجذب الشراكات العالمية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف المملكة السياحية الطموحة لرؤية 2030.

ومن خلال التعاون مع قادة الصناعة في مثل هذه الفعاليات، يتيح ذلك لوزارة الاستثمار مواجهة التحديات واستكشاف الفرص ودفع الابتكار في سوق سريع التطور.

وتعليقاً على الحدث، قال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف:" تحتل الاستدامة مركز الصدارة في قطاع الضيافة، حيث تقود الابتكار، وتضع معايير جديدة وتعكس التركيز المتزايد على السياحة المسؤولة. تتبنى الفنادق والمنتجعات بنشاط الممارسات الصديقة للبيئة، من تقليل استهلاك الطاقة إلى الحصول على المنتجات المحلية ".

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عادل عزت في الجلسة الرئيسية لمركز الأبحاث، لمناقشة السياحة الوافدة كمحفز لتوسيع الصناعة لتعزيز النمو. ستتناول هذه الجلسة الإمكانات الهائلة للسياحة الوافدة كمحفز للنمو في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات المبتكرة وفرص التوسع. والاستثمارات المحلية بالغة الأهمية، إذ تعزز التنويع الاقتصادي وتخلق فرص العمل.

ويضيف الدكتور عزت، الذي اختارته مجلة فوربس ليكون ضمن قائمة أفضل 100 قائد في قطاع السياحة والسفر: "يتم إعادة تشكيل القطاع بسبب تصاميم المباني الخضراء ومنشآت الطاقة المتجددة ومبادرات الحفاظ على المياه، مما يعود بالنفع على البيئة وتجارب الضيوف. هذا الالتزام بالاستدامة لا يعزز مشاركة المجتمع فحسب، بل يوفر أيضاً مزايا اقتصادية طويلة الأجل ".

كما يؤمن الأستاذ/ عبد الرحمن أبا الخيل، الرئيس التنفيذي لشركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ب "تعزيز تطوير صناعة سياحية محلية قوية تقود التغيير الإيجابي وتساهم في نمو قطاع الضيافة في المملكة". كما أنه يؤكد على "تطوير مشهد عقاري مرن ومقاوم للمستقبل يتطلب فهماً كاملاً للمجتمعات التي تبني من أجلها".

سيشارك الأستاذ/ عبد الرحمن أبا الخيل في حلقة نقاش بعنوان "تنمية الثروة المحلية: فرص الاستثمار لأصحاب المصلحة المحليين"، حيث ستستكشف هذه الجلسة استراتيجيات لتعزيز بيئة استثمارية قوية لأصحاب المصلحة المحليين في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على النمو المستدام والربحية.

ويعد تسريع التحول الرقمي في الفنادق لتعزيز تجارب الضيوف موضوعاًساخناً آخر، ستتم مناقشته في حلقة النقاش التنفيذية حول مركز التفكير: تحويل الضيافة: بناء فنادق ذكية للعصر الرقمي.

مع ترسيخ مكانة المملكة كمركز سياحي عالمي، فإن اعتماد التكنولوجيا الذكية أمر محوري. ستسلط الجلسة الضوء على استراتيجيات تسريع هذا التحول، بما يضمن قدرة الفنادق على تلبية الاحتياجات المتطورة للنزلاء من أجل حياة رقمية سلسة وبيئة ترفيهية وبيئة عمل رقمية.

وفي تعليقه على التأثير الكبير لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 على قطاع الضيافة، قال نديم زمان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة رؤى المدينة:”تشهد المملكة طفرة تحولية، مع التركيز ليس فقط على توسيع البنية التحتية ولكن أيضًا على خلق تجارب مستدامة وذات صدى ثقافي للزوار“.

حلقة النقاش الفكرية التنفيذية: رحلات لذيذة: ستستكشف الجلسة استراتيجيات تعزيز سياحة الطهي في المملكة العربية السعودية بالنكهات العالمية والمحلية من أجل الترويج لتراث المملكة العربية السعودية الغني في مجال الطهي، والمزج بين تأثيرات الطهي المحلية والعالمية لجذب المسافرين الدوليين وتعزيز قطاع الضيافة.

ينضم زمان إلى زملائه من قادة الصناعة كجزء من جلسة نقاشية رئيسية في جلسة فكرية رئيسية لمناقشة الجاذبية العالمية: جذب المطورين العالميين إلى المملكة العربية السعودية، مع التركيز على بناء شراكات قوية وتأمين الاستثمارات لتعزيز قطاع الضيافة. ويتوقع أن الاتجاهات الرئيسية مثل الاستدامة وتنمية المواهب وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الضيافة، ستكون واضحة في معرض الفنادق والضيافة لهذا العام.

يشغل زمان عضوية المجلس الاستشاري لمعرض الفنادق والضيافة وهو أيضاً أحد أعضاء لجنة التحكيم الموقرة لجوائز الفنادق والضيافة 2024، والذين سيستخدمون خبراتهم ورؤيتهم وشغفهم لتكريم التميز.

ومن بين الحضور أكثر من 60 متحدثا في قمة قادة الضيافة، بما في ذلك الشيخ محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية القابضة، وخالد سعود أبو حميد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار، ومحمد العذل، الرئيس التنفيذي لشركة أمسا للضيافة، ومحمد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للترفيه، وبدر الحربش، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في صندوق التنمية السياحي في المملكة العربية السعودية. شريف سليم، الرئيس التنفيذي للعقارات في سدكو القابضة، وفهد العبيلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير، ونايف الماضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر.

وقد تضاعف حجم الحدث، الذي يقام في موقع مشترك مع إندكس السعودية ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، هذا العام - مما يجعل هذه النسخة الأكبر حتى الآن - مع أكثر من 750 عارضا في جميع الفعاليات المشتركة من أكثر من 30 دولة عارضة.

من المتوقع أن يتجاوز حدث هذا العام عدد الزوار هذا العام أكثر من 23000 زائر في 2023. التسجيل مفتوح مع الدخول المجاني لمحترفي التجارة والصناعة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: