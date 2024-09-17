المركز السعودي يحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى

MENAFN - Al Watan) تحتفي دول العالم في 17 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويأتي شعار هذا العام "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى" ليسلط الضوء على أهمية التشخيص الدقيق كجزء أساسي من تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا، وتحفيز الجهود العالمية نحو تعزيز السلامة التشخيصية.

وفي هذا السياق، يقوم المركز السعودي لسلامة المرضى بتفعيل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى. ومن بين الأنشطة لهذا العام، ينظم المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع مجموعة مستشفيات سليمان الحبيب الطبية طاولة مستديرة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي، يتم من خلال اللقاء مناقشة التحديات الحالية المتعلقة بالسلامة التشخيصية واستعراض الحلول الممكنة لتحسين دقة التشخيص وضمان سلامة المرضى. وإضافةً على ذلك، تشمل فعاليات اليوم العالمي حملات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وإضاءة عدد من المعالم والمباني باللون البرتقالي كرمز للالتزام بتحسين سلامة التشخيص.

كما يعقد المركز ندوات وورش عمل بمشاركة مختصين من مختلف مجالات الرعاية الصحية، حيث تتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المتعلقة بتحسين التشخيص في المجال.

وأشار مدير عام المركز الدكتور علي بن طالع عسيري إلى أن تفعيل هذا اليوم يأتي ضمن التزام المركز بدعم الجهود العالمية والمحلية لتعزيز سلامة الرعاية الصحية. وأضاف أن تحسين التشخيص يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الرعاية الصحية، وأن العمل على تعزيز دقة التشخيص يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مختلف الأطراف بما في ذلك المرضى وأسرهم والعاملون في القطاع الصحي. وأكد على أن التعاون بين جميع الجهات المعنية هو المفتاح لتحقيق أهداف سلامة المرضى، مشددًا على أهمية التشخيص الصحيح والمبكر كجزء لا يتجزأ من جهود تحسين سلامة المرضى في المملكة.