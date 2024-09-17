أستراليا والإمارات تتوصلان لاتفاق بشأن تعزيز الصادرات الزراعية والاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت أستراليا، إنها توصلت إلى اتفاق تجاري مع الإمارات من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 99% من المنتجات الأسترالية، بما يؤدي إلى توفير 135 مليون دولار أسترالي (91 مليون دولار) في العام الأول.

والإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط بتجارة ثنائية بلغت 9.9 مليار دولار أسترالي العام الماضي، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار الثنائي 20.6 مليار دولار أسترالي.

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وقال وزير التجارة دون فاريل اليوم الثلاثاء:“بموجب اتفاقية التجارة هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار أسترالي سنويا، لكن هذا الاتفاق يعني لأستراليا أكثر من مجرد الأرقام”.

وتابع في بيان، أن الاتفاق يتضمن إطار عمل لتعزيز استثمارات أبوظبي في المعادن الأساسية.

وتشمل أبرز صادرات أستراليا إلى الإمارات اللحوم ومنتجات الألبان والبذور الزيتية والمأكولات البحرية والصلب وبذور الكانولا والمكسرات والعسل والفحم والحمص والعدس.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

ورحب المجلس الأسترالي لصناعة اللحوم باتفاقية التجارة وقال إنها ستوفر للمزارعين فرصة أكبر للوصول إلى السوق الحيوية الأسترالية للحوم الأبقار والضأن والماعز.

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