أستراليا والإمارات تتوصلان لاتفاق بشأن تعزيز الصادرات الزراعية والاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت أستراليا، إنها توصلت إلى اتفاق تجاري مع الإمارات من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 99% من المنتجات الأسترالية، بما يؤدي إلى توفير 135 مليون دولار أسترالي (91 مليون دولار) في العام الأول.
والإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط بتجارة ثنائية بلغت 9.9 مليار دولار أسترالي العام الماضي، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار الثنائي 20.6 مليار دولار أسترالي.
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وقال وزير التجارة دون فاريل اليوم الثلاثاء:“بموجب اتفاقية التجارة هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار أسترالي سنويا، لكن هذا الاتفاق يعني لأستراليا أكثر من مجرد الأرقام”.
وتابع في بيان، أن الاتفاق يتضمن إطار عمل لتعزيز استثمارات أبوظبي في المعادن الأساسية.
وتشمل أبرز صادرات أستراليا إلى الإمارات اللحوم ومنتجات الألبان والبذور الزيتية والمأكولات البحرية والصلب وبذور الكانولا والمكسرات والعسل والفحم والحمص والعدس.
ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
ورحب المجلس الأسترالي لصناعة اللحوم باتفاقية التجارة وقال إنها ستوفر للمزارعين فرصة أكبر للوصول إلى السوق الحيوية الأسترالية للحوم الأبقار والضأن والماعز.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681519
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