الأسهم اليابانية تغلق متراجعة.. ونيكي يخسر 1%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع قيمة الين بعد عودة السوق من عطلة نهاية أسبوع مطولة، وفي ظل ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي
المقرر عقده الجمعة القادمة.
وانخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1% أو ما يعادل 378 نقطة إلى 36203 نقاط عند الإغلاق، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.60% إلى 2555 نقطة.
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جاء تراجع أداء الأسهم اليابانية في ختام أول جلساتها هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع قيمة الين بعدما لامس أعلى مستوى منذ يوليو 2023 عند 139.58 للدولار في وقت سابق من التعاملات.
ومن المتوقع أن يثبت بنك اليابان سعر الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع عند 0.25%، مقابل خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض عند إعلان بيان السياسة النقدية غداً الأربعاء.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681518
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