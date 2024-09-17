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الأسهم اليابانية تغلق متراجعة.. ونيكي يخسر 1%

9/17/2024 4:56:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع قيمة الين بعد عودة السوق من عطلة نهاية أسبوع مطولة، وفي ظل ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي المقرر عقده الجمعة القادمة.

وانخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1% أو ما يعادل 378 نقطة إلى 36203 نقاط عند الإغلاق، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.60% إلى 2555 نقطة.

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جاء تراجع أداء الأسهم اليابانية في ختام أول جلساتها هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع قيمة الين بعدما لامس أعلى مستوى منذ يوليو 2023 عند 139.58 للدولار في وقت سابق من التعاملات.

ومن المتوقع أن يثبت بنك اليابان سعر الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع عند 0.25%، مقابل خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض عند إعلان بيان السياسة النقدية غداً الأربعاء.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108681518

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