رئيس اقتصادية القناة: نعمل على تعميق التعاون الدولى وجذب استثمارات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الجهود التي بُذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية تستهدف بالمقام الأول، تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
ويشارك جمال الدين، في فعاليات منتدى الاستثمار“Egypt-UK investment Forum”، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة.
موضوعات متعلقة
الحكومة تعتزم إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة حتى 2030 سهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج 49 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا فى 7 أشهر
وأوضح، خلال كلمته، إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وكيفية إسهام هذه الجاهزية في تأهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر. رئيس“اقتصادية القناة” يبدأ جولة ترويجية فى فرنسا نهاية سبتمبر
كما أشار إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا تم دراستها بالإتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية ، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل، متطرقا إلى استراتيجية توطين صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض نموذج الأعمال الخاص بها.
وعلى هامش المنتدى، التقى جمال الدين مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحديد ومواد البناء الحديثة، بالإضافة إلى شركات عاملة في مجالات معالجة المياه والاتصالات؛ لبحث إمكانية التعاون داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية.
MENAFN17092024000202011048ID1108681517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.