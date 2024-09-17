رئيس اقتصادية القناة: نعمل على تعميق التعاون الدولى وجذب استثمارات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الجهود التي بُذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية تستهدف بالمقام الأول، تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

ويشارك جمال الدين، في فعاليات منتدى الاستثمار“Egypt-UK Forum”، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة.

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وأوضح، خلال كلمته، إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وكيفية إسهام هذه الجاهزية في تأهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.

كما أشار إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا تم دراستها بالإتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية ، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل، متطرقا إلى استراتيجية توطين صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض نموذج الأعمال الخاص بها.

وعلى هامش المنتدى، التقى جمال الدين مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحديد ومواد البناء الحديثة، بالإضافة إلى شركات عاملة في مجالات معالجة المياه والاتصالات؛ لبحث إمكانية التعاون داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية.