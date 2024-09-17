أم بي للهندسة تسعى للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة صناعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة أم بي للهندسة تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة للتفاوض وتقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة صناعية تعمل في ذات المجال.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويضه في التوقيع على جميع المستندات والعقود اللازمة لإتمام هذا الاستحواذ وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتعزيز التكامل وتعزيز النشاط الصناعي.
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وتستهدف شركة إم بى للهندسة التوسع فى منطقة الدلتا عن طريق تابعتها إم بى للخدمات اللوجيستية.
وقال أحمد بهاء الدين، العضو المنتدب بالشركة، إن إم بى تستهدف التوسع من خلال شركتين تابعتين لتقديم الخدمات اللوجيستية عن طريق إم بى للخدمات اللوجيستية وشاحن لحلول المركبات الكهربائية.
وتابع أن ذلك يخدم أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو خفض الكربون، حيث تهدف شركة إم بى للخدمات اللوجيستية التوسع على مدار الدلتا خلال الفترة المقبل، بينما شاحن التى تم تأسيسها منذ عامين أصبحت أحد أكبر الشركات على مستوى الجمهورية حيث تتواجد حاليا فى 6 محافظات موزعين على 200 نقطة، كما تعتزم الشركة التوسع خلال الفترة القادمة.
وأضاف بهاء الدين، أن إم بى تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة من خلال الأربع شركات التابعة لها، مشيرًا إلى أن نشاط المجموعة يتضمن الاعتماد على الأنشطة التجارية في مجال الصناعات الكهربائية التي تمتلك من خلالها الشركة أكثر من توكيل محلي وعالمي.
وذكر أن الشركة تعتمد كذلك في أنشطتها على توطين الصناعة التي تستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة التوسع من خلالها في القطاع الصناعي والذى يمثل أكثر من 50 من إيرادات الشركة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن تلك توسعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وضاعفت الشركة أرباحها خلال العام الماضى لتسجل 42.4 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون جنيه خلال 2022.
وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 43%، حيث بلغت المبيعات 305.04 مليون جنيه مقابل 212.57 مليون جنيه خلال 2022.
وتحظي إم بى للهندسة بفريق عمل يضم اكثر من 400 موظف ولها قنوات بيعيه لأكثر من 21 دوله. لتلبيه جميع الفئات السوقية بالقطاعات الكهربائية المتنوعة في الاسواق المحلية والعالمية.
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