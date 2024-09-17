أم بي للهندسة تسعى للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة صناعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة أم بي للهندسة تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة للتفاوض وتقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة صناعية تعمل في ذات المجال.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويضه في التوقيع على جميع المستندات والعقود اللازمة لإتمام هذا الاستحواذ وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتعزيز التكامل وتعزيز النشاط الصناعي.

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وتستهدف شركة إم بى للهندسة التوسع فى منطقة الدلتا عن طريق تابعتها إم بى للخدمات اللوجيستية.

وقال أحمد بهاء الدين، العضو المنتدب بالشركة، إن إم بى تستهدف التوسع من خلال شركتين تابعتين لتقديم الخدمات اللوجيستية عن طريق إم بى للخدمات اللوجيستية وشاحن لحلول المركبات الكهربائية.

وتابع أن ذلك يخدم أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو خفض الكربون، حيث تهدف شركة إم بى للخدمات اللوجيستية التوسع على مدار الدلتا خلال الفترة المقبل، بينما شاحن التى تم تأسيسها منذ عامين أصبحت أحد أكبر الشركات على مستوى الجمهورية حيث تتواجد حاليا فى 6 محافظات موزعين على 200 نقطة، كما تعتزم الشركة التوسع خلال الفترة القادمة.

وأضاف بهاء الدين، أن إم بى تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة من خلال الأربع شركات التابعة لها، مشيرًا إلى أن نشاط المجموعة يتضمن الاعتماد على الأنشطة التجارية في مجال الصناعات الكهربائية التي تمتلك من خلالها الشركة أكثر من توكيل محلي وعالمي.

وذكر أن الشركة تعتمد كذلك في أنشطتها على توطين الصناعة التي تستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة التوسع من خلالها في القطاع الصناعي والذى يمثل أكثر من 50 من إيرادات الشركة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن تلك توسعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وضاعفت الشركة أرباحها خلال العام الماضى لتسجل 42.4 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون جنيه خلال 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 43%، حيث بلغت المبيعات 305.04 مليون جنيه مقابل 212.57 مليون جنيه خلال 2022.

وتحظي إم بى للهندسة بفريق عمل يضم اكثر من 400 موظف ولها قنوات بيعيه لأكثر من 21 دوله. لتلبيه جميع الفئات السوقية بالقطاعات الكهربائية المتنوعة في الاسواق المحلية والعالمية.