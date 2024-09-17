سى أى كابيتال تقرر تطبيق نظام تحفيزي نقدي للعاملين ومجلس الإدارة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، تطبيق نظام تحفيزي نقدي للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
وأوضحت الشركة، أن النظام النقدي هو نظام تحفيزي نقدي ولا يعطي أي حقوق من أي نوع على أسهم الشركة أو الشركات التابعة للمستفدين منه.
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ويتضمن تخصيص نسبة 3% من قيمة الشركة العادلة للعام المالي المنتهي في 2025 للنظام النقدي، ويتم توزيعها على المستفيدين وتصرف نقدًا، وسيتم إعداد دراسة قيمة عادلة في حينه.
ومن المقرر أن تنتهي مدة النظام النقدي في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى فترة صرف المستحقات للمستفيدين من النظام، إذ سيتم الصرف النقدي بالجنيه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2025 من موارد الشركة.
وأضافت الشركة أن استحقاق المستفيد للمبلغ المخصص له مرتبط باستمراره في خدمة الشركة أو شركاتها التابعة طوال مدة النظام.
وضاعفت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية صافى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 160%، لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 532 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2024 بنحو 61% لتسجل 5 مليارات جنيه، مقارنة بحوالى 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول 2023.
وارتفع إجمالي محفظة التمويل ليبلغ 20.5 مليار جنيه خلال النصف الماضى، فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية للخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري.
وقال محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن الشركة تواصل تعزيز مكانتها في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، حيث حققت نتائج تشغيلية ومالية قوية على كافة المستويات، مع تحقيق إيرادات وصافي ربح قوي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، أنه على الرغم من التحديات المتتالية التي شهدها الربع الثاني من عام 2024، إلا أن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان نهج الشركة قائمًا على تطوير الأعمال وتنمية الخدمات بشكل مكثف وإدارة نموذج أعمالها بشكل مميز، مما مكنها من الحفاظ على نمو مستدام عبر منصتها للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز ريادتها في السوق المصري عبر كافة قطاعات أعمالها.
وأوضح جوهر، أن الشركة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، من خلال تقديم تجربة استثنائية وتوفير فرص استثمارية وحلول مالية مبتكرة، مما يضع الشركة في مقدمة السوق المصري.
وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 14.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع 48%، وارتفع صافي الربح بحوالى 183% ليصل إلى 829 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.
وواصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 189 مليون جنيه مصري خلال النصف الماضى، كما بلغ إجمالي حجم محفظة التمويل 3.4 مليار جنيه، فيما تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة ل 155 ألف عميل عبر 162 فرعًا في 21 محافظة.
وأضاف جوهر أن الشركة تمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري مع الحفاظ على أدائها القوي، كما تستمر سي آي كابيتال في تقديم تجربة استثنائية لعملائها عبر كافة خدماتها، مع عزمها على المضي قدماً في خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية والاستفادة من خبراتها وشبكة عملائها الدولية لتقديم خدماتها الاستثنائية وعلى رأسها قدراتها على تنفيذ وإبرام مختلف الصفقات الهامة لتلك الأسواق.
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