OPPO تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها بإعلان شراكة مع قناة ديسكفري للحفاظ على التنوع الثقافي

(MENAFN
- JUMMAR PR) 16 سبتمبر 2024، الرياض – احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيسها، دخلت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، في شراكة مع قناة ديسكفري التلفزيونية لإطلاق مشروع (الثقافة في لقطة Culture in a Shot)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الاحتفال بالتنوع الثقافي والحفاظ عليه من خلال تقنية التصوير. ومنذ تأسيسها في عام 2004، نمت شركة OPPO لتصبح علامة تجارية عالمية للأجهزة الذكية مع عمليات في أكثر من 60 دولة ومنطقة، ويظل التنوع الثقافي جزءًا لا يتجزأ من هويتها. وتهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على التراث الغني للثقافات المحلية في مختلف أنحاء العالم والحفاظ عليها، والانتقال من رؤية وفهم هذه التقاليد إلى ضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
يسلط موضوع هذا العام، "صور من التراث"، الضوء على الرحلة الثقافية التي تم التقاطها من خلال تقنية التصوير من OPPO، حيث تعرض الثقافات النابضة بالحياة والأشخاص المكرسين للحفاظ على هذه التقاليد الخالدة. ومن الموسيقيين التقليديين من قبائل التلال في تايلاند إلى حرفيي الباتيك في إندونيسيا وراقصي الفلامنكو في إسبانيا، يلتقط المصور جيروم تيو القصص الخالدة لأولئك الذين يحمون تراثهم الثقافي.
رحلة اكتشاف الثقافة تزور تايلاند وإندونيسيا وإسبانيا
تبدأ الرحلة الثقافية في شيانغ ماي، حيث يسافر المصور جيروم تيو، بالتعاون مع OPPO وديسكفري، شمالاً على امتداد الحدود بين تايلاند وميانمار. ووسط التلال المتدحرجة وحقول الأرز، التقى جيروم بقبائل التلال في شمال تايلاند - وهي مجموعات عرقية أقلية لها لغاتها وعاداتها المميزة. من موسيقى شعب ليسو إلى منتجات الخيزران من قبل شعب لاهو، يروي كل شكل فني قصة ثقافية فريدة. تعبر هذه القبائل عن تراثها وحياتها من خلال مزيج من الموسيقى التقليدية والحرف والطقوس، مما يعرض التنوع الثقافي الغني للمنطقة.
بالانتقال من تلال تايلاند إلى القلب الفني لمدينة يوجياكارتا في إندونيسيا، يلتقي جيروم بالحرفيين المكرسين لحرفة الباتيك القديمة. كل قطعة من الباتيك، والتي يتم انتاجها بعناية شديدة باستخدام أصباغ وأنماط مفصلة، تعمل كتمثيل مرئي للتقاليد العميقة الجذور في إندونيسيا. ولكن مع انتشار التصنيع، يتلاشى هذا الشكل الفني الدقيق ببطء بين الأجيال الأصغر سنًا. وتلتقط صور جيروم تفاني هؤلاء الحرفيين، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على هذا التراث حيًا كرمز يعبر عن الثقافة الإندونيسية.
حياكة نسيج من القصص التراثية
بالإضافة إلى عرض هذه الصور الثقافية التي التقطتها OPPO وقناة ديسكفري، تشجع OPPO أيضًا مجتمعاتها من مختلف أنحاء العالم على التقاط وعرض ثقافاتهم. وفي ماليزيا، أطلقت OPPO مبادرة #ماليزيا من خلال العدسة، والتي تدعمها وزارة السياحة والفنون والثقافة واللجنة الوطنية الماليزية لليونسكو. تستخدم المبادرة أحدث الهواتف الذكية من OPPO لالتقاط تفرد ثقافتهم التقليدية مثل فن Wayang Kulit Melayu Tradisional Kelantan ورقصةIban Ngajat و Magagung Penampang وTeochew Opera وDondang Sayang، مما يجدد الاهتمام بهذه الأشكال الفنية التقليدية ويعزز مجتمعًا أكثر ترابطًا.
وباعتبارها شركة تكنولوجية، تستكشف OPPO أيضًا طرقًا مبتكرة لإحياء الثقافة من خلال التكنولوجيا. وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء اﻻصطناعي التوليدي، تتيح خاصية استديو الذكاء اﻻصطناعي منOPPO التي تم إطلاقها في سلسلة هواتف Reno12 للمستخدمين إنشاء صور شخصية لهم بجودة الاستوديو كراقصي فلامنكو - وهي طريقة سهلة للانغماس في ثقافة الفلامنكو بغض النظر عن مكان وجودك.
إن مشروع (الثقافة في لقطة Culture in a Shot) الذي أطلقته OPPO وقناة ديسكفري هو مجرد بداية لالتزام OPPO بالحفاظ على الثقافة. ففي الأشهر المقبلة، سيأخذ المشروع الناس في جولات افتراضية في الهند والمكسيك وغيرها، باستخدام تقنية التصوير من OPPO لتسليط الضوء على ثقافات تم تجاهلها، والانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الرؤية لتعزيز فهم أعمق وتقدير وحماية لتلك التقاليد المتنوعة.
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