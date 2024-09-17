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خطة إسرائيلية دراماتيكية.. إجلاء سكان شمال غزة وفرض حصار كامل لإنهاء حكم حماس

9/17/2024 3:15:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ كشف ميخائيل شيمش، مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11"، أن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة دراماتيكية تهدف إلى تحقيق الانتصار على حركة حماس، قدمها اللواء الاحتياط غيورا آيلاند، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش، في مطلع سبتمبر.

وتتمثل الخطة في مرحلتين رئيسيتين: الأولى تشمل إجلاء مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، فيما تركز المرحلة الثانية على فرض حصار كامل على الشمال لدفع المقاتلين الفلسطينيين للاستسلام أو مواجهة الموت.

وقد أيد عدد من قادة الجيش الإسرائيلي هذه الخطة، التي تهدف إلى قطع الإمدادات الإنسانية عن حماس وإضعاف قدرتها على الصمود. وأعرب آيلاند عن انتقاده للاستراتيجية العسكرية الحالية للحكومة، التي تعتمد على الضغط العسكري فقط، واصفًا إياها بأنها غير فعالة في تحقيق الأهداف مثل إعادة الأسرى أو إنهاء الصراع مع حماس.

وشدد آيلاند على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة من القيادة الإسرائيلية، مقترحًا إعطاء السكان مهلة للخروج عبر ممرات محددة قبل فرض الحصار الكامل.

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