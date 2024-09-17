خطة إسرائيلية دراماتيكية.. إجلاء سكان شمال غزة وفرض حصار كامل لإنهاء حكم حماس

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ كشف ميخائيل شيمش، مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11"، أن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة دراماتيكية تهدف إلى تحقيق الانتصار على حركة حماس، قدمها اللواء الاحتياط غيورا آيلاند، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش، في مطلع سبتمبر.
وتتمثل الخطة في مرحلتين رئيسيتين: الأولى تشمل إجلاء مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، فيما تركز المرحلة الثانية على فرض حصار كامل على الشمال لدفع المقاتلين الفلسطينيين للاستسلام أو مواجهة الموت.
وقد أيد عدد من قادة الجيش الإسرائيلي هذه الخطة، التي تهدف إلى قطع الإمدادات الإنسانية عن حماس وإضعاف قدرتها على الصمود. وأعرب آيلاند عن انتقاده للاستراتيجية العسكرية الحالية للحكومة، التي تعتمد على الضغط العسكري فقط، واصفًا إياها بأنها غير فعالة في تحقيق الأهداف مثل إعادة الأسرى أو إنهاء الصراع مع حماس.
وشدد آيلاند على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة من القيادة الإسرائيلية، مقترحًا إعطاء السكان مهلة للخروج عبر ممرات محددة قبل فرض الحصار الكامل.
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