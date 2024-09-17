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الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة شاب في أريحا

9/17/2024 3:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN/ باشرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة شاب في أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، إنه تم العثور على جثة شاب (32 عاما) داخل منزله في بلدة العوجا شمال أريحا، وعلى رقبته آثار حبل.

وأوضح أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشران إجراءات البحث والتحري؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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