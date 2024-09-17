الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة شاب في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN/ باشرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة شاب في أريحا.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، إنه تم العثور على جثة شاب (32 عاما) داخل منزله في بلدة العوجا شمال أريحا، وعلى رقبته آثار حبل.
وأوضح أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشران إجراءات البحث والتحري؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
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