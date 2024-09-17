التزامات الأردن المالية مع البنك الدولي بموجب برنامج الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) تصل إلى 882, 87 مليون دولار

(MENAFN
) بنهاية أغسطس, وصلت التزامات الأردن المالية مع البنك الدولي بموجب برنامج الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) إلى 882, 87 مليون دولار, يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم نقدي حيوي للأسر والعائلات الضعيفة ذات الدخل
المنخفض والعاملين المتضررين من الجائحة.
كما تشير البيانات الأخيرة إلى أن الأردن قد استخدم 87بالمئة من إجمالي التمويل المخصص لهذا البرنامج, والذي يبلغ حوالي 1, 014 مليار دولار, وهذا يترك رصيدًا متبقيًا يبلغ حوالي 131 مليون دولار من إجمالي مبلغ القرض المخصص, وفقًا للاتفاق بين البنك الدولي والحكومة الأردنية, الذي وقع في عام 2020, من المقرر أن يبدأ سداد هذا القرض في عام 2026, وسيتم السداد على شكل قسطين سنويين حتى عام 2040, كما أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة البرنامج, مع تمديد مدته لعام إضافي, أصبحت نهاية الفترة الجديدة محددة في ديسمبر 2025 بدلاً من ديسمبر 2024, يهدف هذا التمديد إلى تحسين فعالية البرنامج في تلبية احتياجات المتضررين من الجائحة.
كذلك كان هدف البنك الدولي, الذي تم تحديده في نهاية يونيو 2020, هو تقديم الدعم المالي للأسر والعائلات الضعيفة والعاملين في الأردن الذين يعانون بسبب جائحة كورونا, من المتوقع أن تسهم إعادة الهيكلة القادمة في توسيع نطاق البرنامج بشكل كبير, بموجب الخطة المعدلة, سيزداد عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من 432,000 إلى 452,000, كما سيرتفع عدد الأفراد المستفيدين من هذا الدعم من 1, 76 مليون إلى حوالي 2 مليون, بالإضافة إلى ذلك, من المتوقع أن تعزز إعادة الهيكلة برنامج "تكافل", بزيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية من 234,000 إلى 254,000, سيرتفع عدد الأفراد المستفيدين من هذا البرنامج أيضًا من 1, 24 مليون إلى 1, 34 مليون, وسيتم أيضًا إضافة 190,000 أسرة جديدة مؤهلة إلى برنامج "تكافل 1" بحلول عام 2024.
وتقرير صدر في 13 سبتمبر يوضح أن الاتفاق بين البنك الدولي والأردن يتضمن خططًا لاستخدام 63, 42 مليون دولار من الأموال غير المنفقة لتوسيع برنامج التحويل النقدي الموحد في عام 2024, يهدف هذا التوسع إلى دعم 20,000 أسرة إضافية من الأسر الضعيفة, من بين هذه الأسر, سيتم اختيار 15,000 أسرة جديدة من قائمة الانتظار الخاصة ببرنامج "تكافل/التحويلات النقدية", مع التركيز على الأفراد الأكثر فقراً, وستُنقل 5,000 أسرة المتبقية من قائمة الحالات القديمة لـ"النازحين" إلى برنامج "تكافل/التحويلات النقدية", على أن يُدرج هؤلاء المستفيدون في البرنامج الموحد بحلول نهاية سبتمبر, عند الموافقة على برنامج صندوق المعونة الوطنية في منتصف عام 2020, قدم البنك الدولي قرضًا بقيمة 374 مليون دولار لتمويل تنفيذه, في يوليو 2021, تمت الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار, مما رفع إجمالي قيمة البرنامج إلى 664 مليون دولار, علاوة على ذلك, في مارس 2022, تمت الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار, مما رفع إجمالي التمويل إلى ما يقرب من مليار دولار.
في حين تؤكد هذه الالتزامات المالية الكبيرة من البنك الدولي على جهود الأردن المستمرة لدعم أكثر الفئات ضعفًا خلال الجائحة, وتبرز الطبيعة المتطورة لبرامج المساعدات الدولية والدعم المالي.
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