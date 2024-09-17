حزب الله يقوم بتفصيل سلسلة من 13 عملية عسكرية موجهة ضد المواقع الإسرائيلية

(MENAFN
) في بيان صدر في منتصف الليل, قام حزب الله بتفصيل سلسلة من 13 عملية عسكرية موجهة ضد المواقع الإسرائيلية يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024, وتدعي الجماعة أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابات مؤكدة وحققت إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ويبرز التقرير المفصل لحزب الله أن هذه العمليات تمت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة وجهوده المقاومة, استهدفت الهجمات مجموعة متنوعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين لبنان وفلسطين, يوفر البيان نظرة شاملة على الأنشطة التي تمت خلال اليوم:
1, **الهجمات الأولية**: بدأت سلسلة العمليات بهجوم على المواقع العسكرية الإسرائيلية بالقرب من موقع متولا, تم استخدام الصواريخ في هذه المرحلة المبكرة, محققة إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.
2, **الهجوم في منتصف النهار**: في الساعة 13:45, أطلق حزب الله قذائف مدفعية على موقع بركة ريشا, بعد ذلك, في الساعة 14:30, تم إطلاق صواريخ على مواقع المدفعية الإسرائيلية في الزعرور, مع تأكيد الجماعة على إصابات مباشرة.
3, **الهجمات الجوية والصاروخية**: ثم أفاد الحزب بتنفيذ هجوم جوي على تجمع للجنود الإسرائيليين بالقرب من متولا, تلاه هجمات بصواريخ موجهة إلى منطقة متولا في الساعة 16:25, والتي أيضًا تم تأكيد إصابات مباشرة فيها, في الساعة 16:35, استهدف حزب الله الجنود الإسرائيليين المتمركزين بالقرب من ثكنات متات بأسلحة صاروخية, محققًا إصابات مباشرة.
4, **الاشتباكات الإضافية**: استمر البيان بتفاصيل الهجمات بالمدافع الرشاشة على موقع الرويسات العلم في تلال كفر شوبا, والتي أسفرت عن إصابات, في الساعة 17:00, استهدف حزب الله موقع السماقة, أيضًا في تلال كفر شوبا, باستخدام الصواريخ التي قيل إنها أصابت الهدف مباشرة.
5, **الإجراءات الانتقامية**: بالإضافة إلى ذلك, أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ كاتيوشا على ثكنات رميم باسيليا وثكنات راموت نفتالي بصلية, وقد وصفت هذه الهجمات بأنها إجراءات انتقامية رداً على الهجمات الإسرائيلية على القرى الجنوبية ومنازل الأمان, خاصة في بلدات الحولة, بليدة, وكفر شوبا.
كما يشير هذا التقرير الواسع من حزب الله إلى تصعيد كبير في النزاع المستمر, مما يظهر تصاعد التورط العسكري للجماعة ضد الأهداف الإسرائيلية, تبرز الإصابات المباشرة والضربات المبلغ عنها شدة العمليات وتعكس استمرار عدم الاستقرار في المنطقة.
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