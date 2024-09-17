التطورات الأخيرة في السياسة الإسرائيلية تكشف عن تحول كبير في قيادة الدفاع بالبلاد

(MENAFN
) تكشفت التطورات الأخيرة في السياسة الإسرائيلية من خلال صحيفة "معاريف" العبرية, كاشفة عن تحول كبير في قيادة الدفاع بالبلاد, فقد حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
على موافقة الائتلاف الحاكم لتعيين غيديون ساعر كوزير دفاع جديد, ليحل محل يوآف غالانت الذي سيغادر منصبه, من المتوقع أن يثير هذا التغيير المرتقب ردود فعل ملحوظة سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.
وقد أثار تعيين غيديون ساعر المرتقب قلقًا كبيرًا بين الدبلوماسيين الأوروبيين, ووفقًا لتقارير صحيفة "هآرتس", أبدى المسؤولون الأوروبيون قلقهم بشأن الدور المحتمل لساعر, خصوصًا في ظل التأثير الاستقرار الذي قدمه غالانت في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا, وأشارت "هآرتس" إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن غالانت كان يُنظر إليه كشخص موثوق, خاصة بعد مغادرة بيني غانتس وغادي إيزنكوت من إدارة نتنياهو, وقد تم الإعراب عن مخاوف من أن ساعر قد يواجه تحديات في التفاعل الدبلوماسي بسبب مواقفه المختلفة, خاصة فيما يتعلق بالنزاعات المحتملة مع لبنان.
كما تُعبر القلق الأوروبي عن قضية أوسع: فقد كانت الفهم المتعمق لغالانت بشأن الديناميات الإقليمية, بما في ذلك الطبيعة غير المتوقعة لأي نزاع محتمل مع لبنان, يعتبر ميزة في المفاوضات الدبلوماسية, على النقيض من ذلك, يُنظر إلى ساعر بشيء من الشك, مع المخاوف من أن آرائه واستراتيجياته قد لا تتماشى بشكل جيد مع التوقعات الأوروبية أو الأساليب الدبلوماسية, من ناحية أخرى, أفادت مصدر في الإدارة الأمريكية, وفقًا لما ذكرته "هآرتس", بأن واشنطن مستعدة للتكيف مع وزير الدفاع الجديد, بغض النظر عن من يتولى المنصب, وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة على استعداد لتعديل نهجها في إدارة العلاقات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية, مما يعكس درجة من المرونة في الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
في حين داخل إسرائيل, أفادت قناة 13 الإسرائيلية بوجود مخاوف بشأن العواقب المحتملة من الولايات المتحدة عقب إقالة غالانت, هناك قلق من أن الولايات المتحدة قد تعيد تقييم دعمها لإسرائيل, خاصة في القضايا المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية , ( آي سي سي) مثل هذا التحول في دعم الولايات المتحدة قد يكون له تأثيرات كبيرة على استراتيجيات إسرائيل الدولية ومواقفها الدبلوماسية, في الختام, يُمثل تعيين غيديون ساعر كوزير الدفاع الجديد لإسرائيل تحولًا حاسمًا في قيادة الدفاع بالبلاد, ويتم متابعة تأثيرات هذا الانتقال عن كثب, مع اهتمام كبير من قبل المراقبين المحليين والدوليين.
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