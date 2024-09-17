العديد من بنوك الروسية الكبيرة تبدأ في إنشاء فروع في شرق أوكرانيا

(MENAFN
) ذكرت صحيفة بريطانية أن العديد من أكبر البنوك الروسية بدأت بفتح فروع في شرق أوكرانيا، في الوقت الذي تعمل فيه موسكو على تعزيز سيطرتها على المناطق التي استولت عليها، وقد شجّع الكرملين الشركات على الدخول إلى المناطق الأوكرانية التي تم السيطرة عليها منذ اندلاع الحرب في عام 2022.
وعلى الرغم من أن العديد من العلامات التجارية لا تزال تتجنب هذه المناطق بسبب المخاوف من العقوبات الغربية والمخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال في منطقة حرب، إلا أن أكبر البنوك الحكومية الروسية، مثل "سبيربنك" و"في تي بي"، بدأت في الاستجابة لهذا النداء، ووفقًا للصحيفة، فقد افتُتح 130 جهاز صراف آلي و48 موقعًا في ما تصفه موسكو بـ "مناطقها الجديدة" في شرق أوكرانيا، مع التأكيد على أنها قد خدمت بالفعل نحو 70,000 شخص، وتخطط لتوسيع أعمالها في هذه المناطق.
كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركات الحكومية إلى إنشاء مقار لها في شرق وجنوب أوكرانيا، وحثّ القادة الماليين الروس على التعامل مع هذه المناطق بحماس أكبر والبدء في العمل هناك، وقال بوتين: "كل ما كنتم تخشونه -العقوبات- قد حدث بالفعل، فما الذي قد تخافون منه إذن؟".
بينما أعلن بنك "في تي بي"، الذي يخضع للعقوبات منذ عام 2022، عن خططه لبدء خدمة العملاء في مكاتب ماريوبول بحلول نهاية العام، وتم تصوير رئيسه، أندريه كوستين، وهو يفتتح الفرع الأول للبنك في مدينة لوهانسك الأوكرانية المحتلة، مما يشير إلى تعزيز الحضور المالي الروسي في المنطقة.
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